靜脈曲張逾10年治不好 心臟瓣膜閉鎖不全搞鬼

（中央社記者張茗喧台北18日電）一名78歲爺爺腿部嚴重靜脈曲張超過10年，雙腿甚至成了深褐色，多次治療都沒有好轉，直到走路易喘到北榮求診才發現全是三尖瓣閉鎖不全搞鬼，以微創手術治療後已大大好轉。

收治患者的台北榮總外科部心臟外科主治醫師郭姿廷表示，三尖瓣閉鎖不全是老人家常見的心臟疾病，好發於曾有心臟衰竭、心律不整或曾做過心臟手術者，患者可能因瓣膜關不緊，導致血液逆流、心臟擴大，最後導致更嚴重的心臟衰竭。

郭姿廷解釋，心臟瓣膜就像一扇門的門板，當心臟因特定原因擴大後，門框也會跟著擴大，心臟瓣膜此後便再也關不緊，出現血液逆流的狀況，一旦血液無法進入心臟進入全身循環系統，就會淤積在腳部，出現下肢水腫、靜脈曲張等症狀。

郭姿廷說，由於疾病初期，下肢水腫、靜脈曲張等症狀可能不明顯，容易被忽略，但久而久之心臟會漸漸擴大，出現喘、運動耐受性不良等狀況，此時心臟功能通常已經開始衰退，甚至可能因右心衰竭導致鬱血性肝病變、心腎症候群使肝腎功能變差，增加治療的複雜性。

傳統心臟瓣膜手術必須切開胸骨，讓醫師在看得到整個心臟的狀況下進行手術，但傷口恐長達20幾公分，多數患者對於必須鋸開胸骨也相當抗拒。

郭姿廷指出，如今已有胸腔內視鏡輔助微創手術，只要從右邊胸壁上開4到5公分的傷口，加上幾個輔助的小傷口，就能完成心臟瓣膜修補或心臟瓣膜置換手術，大大減少開刀後的疼痛及出血量，傷口感染的機率也降低。

她表示，近期曾收治一名78歲老爺爺，雙腳腫脹超過10年，小腿和腳部也因色素沉澱變成深褐色，經診斷為靜脈曲張合併鬱滯性皮膚炎，但手術後仍未好轉，近年爺爺走路愈來愈容易喘，到北榮求診才發現全是心臟三尖瓣閉鎖不全搞的鬼，經內視鏡手術治療，出院1個月每天已可到公園散步1小時，重拾生活品質。（編輯：黃世雅）1081118