北部老翁群聚案 小兒子有中國接觸史疑為源頭

（中央社記者陳偉婷台北24日電）武漢肺炎台灣確診增2例，為先前確診個案的配偶和兒子，其中兒子曾頻繁往返中國武漢及其他地區，且曾與有中國旅遊史友人聚餐。此群聚案已4人確診，目前追蹤接觸者143人。

中央流行疫情指揮中心今天傍晚記者會公布國內新增2例COVID-19（武漢肺炎）病例，為23日公布確診的80餘歲老翁的小兒子（案29，40多歲）及妻子（案30，70多歲）。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，案29在1月29日至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案的密切接觸者，而收治入院採檢，於今天確診，目前在醫院單獨病房隔離治療中。

莊人祥說，案29因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其他地區，最後一次為2019年12月2日從廣州返台，過年期間也曾與有中國大陸旅遊史的友人聚餐。加上他發病的時間早於23日確診的老翁及大兒子，現在體內的病毒量比較低，懷疑感染的時間比較早，有可能是小兒子染病後，傳染給家人。

不過，因案29早在去年底就從中國回台，以疾病潛伏期計算，應不會在今年1月底才發病。

莊人祥說，因案29過年期間還有跟有中國旅遊史的友人接觸，現在還在釐清，有沒有可能有相關感染源。

至於案30，2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度到診所就醫，22日因列為確診個案的密切接觸者收治隔離採檢並確診。目前沒有發燒也沒有不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28至30）、50人陰性，其餘檢驗中。（編輯：管中維）1090224