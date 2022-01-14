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境外加本土污染物 雲嘉南高屏金門空氣品質亮紅燈

2022/1/14 11:28（1/14 12:11 更新）
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環保署預測，受到前一天境外加上本土污染物累積影響，14日雲嘉南、高屏空品區及金門地區空氣品質達紅色警戒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署預測，受到前一天境外加上本土污染物累積影響，14日雲嘉南、高屏空品區及金門地區空氣品質達紅色警戒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）環保署預測，今天環境風場為東北風，中南部位在下風處，擴散條件較差，受到前一天境外加上本土污染物累積影響，雲嘉南、高屏空品區及金門地區空氣品質達紅色警戒等級。

行政院環境保護署說明，今天受強烈大陸冷氣團影響，境外影響趨緩，竹苗空品區以北位處迎風面，擴散條件普通，空氣品質逐漸好轉；中部至高屏空品區位於下風處，易有污染物累積。

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根據氣象資料，環保署預測，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為普通等級，竹苗地區短時間達對敏感族群不健康的橘色提醒等級；中部空品區及馬祖地區為橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為對所有族群不健康的紅色警示等級。其中馬祖地區上午10時為紅色警示，預測之後會轉橘色提醒。

接下來2天週末假日，環保署預測，在環境風場轉為偏東風下，西半部擴散條件轉差，易有污染累積物，15日竹苗、中部、雲嘉南空品區為橘色提醒等級，高屏空品區為紅色警示等級。16日則是中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級，提醒民眾外出做好防護。（編輯：管中維）1110114

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