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旅遊團案最新疫情走向 陳時中下午說明

2022/3/14 10:28
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）國內本土COVID-19疫情持續，旅遊團衍生復健巴士及醫院案近期為本土個案來源大宗，最新疫情走向受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將舉行記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，旅遊團衍生復健巴士及醫院案，昨天國內新增5例本土個案，以旅遊團群聚為大宗，共4例，其中台南某醫院衍生個案，包含門診就醫病人及其家人等。

新增的個案皆為擴大匡列，無居家隔離陰轉陽病例，病例在可傳染期間有活動史，對社區風險仍存在，尤其提醒曾與病例足跡重疊的台南民眾，若近日有疑似症狀，皆可主動聯繫衛生單位索取家用快篩，此案最新疫情走向受關注。

施打COVID-19疫苗是開放邊境、境內解封的關鍵之一，台灣自去年10月起展開史上最大規模接種，大多數民眾在當時施打第2劑，至今已超過3個月，符合第3劑接種資格，但據指揮中心數據，其中3成民眾未打第3劑，專家擔心群體免疫率影響國門開放時程，如何加強催打也是今天記者會焦點之一。

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各國陸續找尋回歸正常生活方法，台灣也將走向經濟防疫新模式，自3月7日起縮短檢疫天數自14天改為10天，也重新開放非本國籍商務人士來台。陳時中日前曾說，預計上路1週後，將統計商務客入境比例，分析新制影響，此議題也將成為關注重點。

旅遊團衍生復健巴士及醫院案截止昨天累計28人確診，最新本土疫情狀況、疫苗接種最新數據、防疫鬆綁措施相關細節等，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：戴光育）1110314

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