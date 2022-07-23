調查：4成教師花不到10分鐘看一份備審資料

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（中央社記者陳至中台北23日電）親子天下調查顯示，超過4成教師，花不到10分鐘看一份學習歷程檔案的備審資料。不過台大校內調查卻發現，7成以上教授花超過10分鐘，甚至有2成超過20分鐘。

今年是108課綱首屆高中生升大學，申請入學管道首度使用學習歷程檔案作為備審資料。親子天下在5月30日到6月30日間，以電子郵件發送問卷到全國1508校系（不含科技大學）辦公室，邀請各系申請入學招生委員填答，共回收609份有效樣本，今天發布調查結果，並舉辦座談會。

調查顯示，33.8%的大學教授，只花6到10分鐘看一份備審資料，8.8%花不到5分鐘；只有20.4%花20分鐘以上。其中文史哲、建築與設計學群的校系，看的時間比較久。

台灣大學副教務長陳林祈今天受邀參與座談會，提出不同的觀察。他指出，台大校內調查發現，超過7成教授會花超過10分鐘看一份備審資料，2成甚至超過20分鐘。尤其新課綱的學習歷程，讓教授要看的資料量大增，過去大約30頁，現在則平均200頁。

陳林祈指出，新課綱改變較大的是，過去備審資料多是高三才準備，比較容易對準大學校系的需求；學習歷程則是3年累積下來，學生在考完學測後、較有明確申請志願時擬的「自述」，性向探索與申請資料準備程度會比較高。

許多人都好奇教授喜歡看到怎樣的學習歷程，陳林祈則認為，備審資料是一個「對話的過程」，對大學來說，學生自己做的，就是好資料，頂多是在師長的建議下，對準一下要申請的校系。台大在甄選期間避免對外強調教授喜歡什麼，就是希望學生能提出自己想寫的學習歷程，而不是照校系的想法。

曾撰寫108課綱觀察報告的南投縣中興高中畢業生李瑞霖表示，學生最關注自己做的備審資料，大學教授會不會認真去看，也很好奇大學知不知道108課綱在高中的改變。

對於城鄉差距，李瑞霖觀察發現，鄉下學生花更多時間投注於學習歷程，相形之下準備學科能力測驗的時間就少了，常常「卡住」的點不是申請二階（口試、書審等），而是在一階的學測成績篩選。如何擺脫考試導向的學習方式，仍是未來要面對的挑戰。

教育部長潘文忠表示，教育不是要幫台灣製造出「統一標準作業」的產品，許多大學觀察108課綱首屆學生，都發現更能展現自己的特質，且「異質性高」。

潘文忠也強調，108課綱強調以學生為主體，每名學生都應該被尊重。他呼籲父母不要一直想著在後面「推孩子」，如果造成的只有挫折，而不是成就，並不是教育想看到的。（編輯：陳政偉）1110723