電話要求電費轉帳或網址連結退款？台電：詐騙

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（中央社記者曾智怡台北26日電）電費詐騙猖獗，台電今天表示，絕不會要求民眾前往操作ATM轉帳，也不會以網址連結要求辦理退款，若民眾收到相關訊息，請務必提高警覺，並可向台電公司客服專線1911詢問確認，以免遭歹徒詐取錢財或個資。

台電透過新聞稿指出，近期詐騙通報頻率大幅增加，經台電客服中心統計，今年1月至4月平均每日約有30件通報，5月卻上升至每日平均100件以上，7月單月更有超過3200件民眾通報反映收到詐騙訊息，等於每10分多鐘就有民眾收到電費詐騙電話，這還僅是有向台電公司回報的數量。

台電說明，常見詐騙手法諸如電話通知、電子郵件通知等，歹徒會假冒台電客服人員名義，以電話誆稱民眾電費逾期未繳，甚至會將來電顯示號碼偽裝成台電公司，或是提及台電相關業務行銷來降低民眾戒心，藉機詐取民眾錢財；民眾若收到如「操作匯款或ATM轉帳」、「撥指定號碼由線上專人轉接」等指令，便極有可能是詐騙手法。

台電進一步說，曾有詐騙集團假冒台電寄送電子郵件，以通知退款為由，在信件中夾帶釣魚連結，誘騙民眾透過連結，線上輸入姓名、生日及信用卡等資訊，詐取民眾個資。

台電提醒，網路釣魚行之有年，不論是要求「點擊網址」或「登入查看」，皆是常見的詐騙手法，呼籲民眾不要隨意點開網址連結及開啟附件，對於詢問相關個資的信件也要提高警覺。

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台電表示，對於電費逾期未繳的用戶，會以書面或電話方式提醒用戶透過台電APP、超商補單或是赴台電營業據點繳費；若有電費退款情形，台電也需要用戶以書面方式辦理，再退款至用戶帳戶或轉入下期電費抵扣，絕不會主動要求民眾提供個資、操作ATM或是點選不明連結。

如接獲可疑電話，台電提醒，可向165反詐騙專線或台電24小時客服專線1911詢問，以免受騙造成財物損失。（編輯：楊蘭軒）1110826