十鼓擊樂團越南登台 疫後海外首演吃中藥保健康

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）十鼓擊樂團近日在越南演出3場，受到當地民眾歡迎。越南現在幾乎沒有任何防疫措施，團員為了確保身體健康以期演出順利，早、晚都吃中藥養生，一週下來全團10人零確診。

為慶祝台越互設代表處30週年，台灣十鼓擊樂團受邀19日起陸續在越南河內市、胡志明市表演3場。這是十鼓擊樂團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次赴海外演出，距離上次出國表演已將近3年。

十鼓擊樂團為這次演出準備了半年。副團長楊有文表示，這除了是疫後首次赴海外演出，又要與越南當地的藝文團體交流，「大家都覺得不能漏氣，加上還有一些新創曲目，因此特別慎重」。

十鼓擊樂團演出前特別對越南做了功課，在發現越、台農村文化相近後，選擇一系列貼近常民生活、具鄉野特色的曲目，並以特別的樂器吹奏出公雞的啼叫聲，活動結束近一小時觀眾仍未散去，圍著團員要合照。

越南去年10月即選擇「與病毒共存」，今年3月進一步打開國門，當地民眾幾乎都沒戴口罩。即使深感越、台防疫氛圍大不同，但十鼓擊樂團這次赴越表演的10名團員入境隨俗，在演出時統統不戴口罩。

楊有文表示，表演時台下觀眾群聚且都沒戴口罩，「看了心裡還是有點怕怕的」，但為了確保身體健康以免影響演出，他叮囑團員早、晚都要吃中藥，在越南待一星期下來，至24日返台當天都沒有團員確診。

駐胡志明市辦事處處長韓國耀致詞時說，十鼓擊樂團成立於2000年，是台灣著名的鼓樂展演團體，曾赴美國、加拿大、法國等20多國演出，還曾入圍葛萊美獎（Grammy Awards），備受國際藝文界肯定。（編輯：郭中翰）1111124