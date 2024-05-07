多倫多台商會慈善基金會捐款 設立台灣學生獎學金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多6日專電）今年邁入第21年的「多倫多台商會慈善基金會」今天宣布，將在最新落成啟用加拿大約克大學萬錦校區（York University Markham Campus）設置台灣學生獎學金，以鼓勵台灣背景學子在該校區修習理工學科。

安大略省萬錦市長薛家平（Frank Scarpitti）與約克大學萬錦校區代理副教務長巴勒摩（Dan Palermo）在安大略省萬錦市瓦利美術館（Varley Art Gallery）舉行的獎學金募款茶會，代表接受多倫多台商會慈善基金會第一年捐款1萬元加幣（約新台幣23萬元）支票。

加拿大社會重視慈善公益，多倫多台商會慈善基金會（TESTT Charitable Foundation）過去20年持續扮演連結台灣社區和加拿大主流社會的重要角色，迄今持續捐款逾55萬加幣。

多倫多台商會慈善基金會主席莊博雄向中央社表示，台灣移民在加拿大安家立業，基於取之於社會用之於社會，大家平時都有小額捐款給主流慈善機構的習慣。2003年多倫多台商會慈善基金會決定成立，就是希望集合眾人之力，將台灣移民的善款化為「代表台灣人在加拿大的良善聲音」。

多倫多台商會慈善基金會歷年捐款領域涵蓋緊急救助、老幼弱勢社區族群、醫療及教育文化等。基金會今明2年擇定2大捐款項目，一是募集1萬元加幣捐給Mackenzie Health Foundation旗下2家醫院；另一是募集加幣2萬5000元，在約克大學萬錦校區設立多倫多台商會慈善基金會獎學金，鼓勵具台灣背景學生修習STEM（理工）學科。

莊博雄表示，約克大學過去與台大、政大、淡江、台灣科技大學都有交換學生計畫；去年也有50多位台灣學生持學生簽證在約克大學就讀。萬錦是科技重鎮，約克大學萬錦校區今年9月將正式啟用開課。有朝一日，高科技公司前來萬錦設廠發展，與約克大學建教合作，因這項獎學金的設立，可望網羅更多優秀人才。

今天獎學金募款茶會特別請到加拿大烏克蘭裔畫家馬里納（Sergey Malina）進行繪畫教學，於人村高中（Unionville High School）也有音樂專科學生現場演奏，讓與會的善心捐款者度過一個充滿藝術氣息的午後。（編輯：陳惠珍）1130507

「多倫多台商會慈善基金會」6日舉行獎學金募款茶會，請到加拿大烏克蘭裔畫家馬里納（Sergey Malina，前排右3）進行繪畫教學，與會人士度過一個充滿藝術氣息的午後。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年5月7日