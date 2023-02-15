竹市代理教師核給全學年聘期 人事費年增1.7億元

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）新竹市政府今天表示，竹市公立中小學及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期，預估每年將增加新台幣1億7000萬元人事費，盼中央補助減輕負擔，避免排擠其他教育預算。

新竹市政府發布新聞稿指出，為爭取優秀師資留任，並且因應學校寒暑假期間，代理教師也需到校協助校務及參與活動等需求，即日起竹市立中小學及幼兒園代理教師的聘期將核給全學年聘期，保障代理教師權益，也符合學校用人等需求。

市府表示，從111學年度第2學期起給予代理教師完整聘期，而為銜接112學年度完整聘期，在111學年度第二學期聘期皆延至7月31日止。

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教育處說，以往代理老師聘期為當年8月底至翌年7月1日，也就是約10個月薪資，以112學年度起實施完整聘期來說，聘期是從8月1日至翌年7月31日，讓薪資為12個月。

教育處說，竹市各級代理老師約有1000餘人，未來全數代理教師都全年聘期，預估將增加1億7000萬元人事支出，為減輕地方負擔，希望能中央提供補助，避免因增加教育人事費而排擠其他教育預算。（編輯：方沛清）1120215