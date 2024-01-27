1875年俄軍官福爾摩沙之旅筆記 獲授權在台展出

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）今年為牡丹社事件150週年，台北教育大學教授楊孟哲今天表示，已獲俄羅斯科學院東方研究所首肯與授權，計畫在台展出俄羅斯軍官伊比斯，1875年旅台時的福爾摩沙調查歷史檔案。

文化部國家文化資料庫網站表示，牡丹社事件為1874年，日本以船難為藉口，出兵攻打台灣的事件，又稱台灣事件。

國立台北教育大學專任教授楊孟哲今天接受中央社記者電訪表示，這次專程前往莫斯科，到俄羅斯國家科學院，洽談國家檔案館所珍藏牡丹社事件的寶貴文件，能在台灣展覽；此外，也希望1945年台灣人在西伯利亞勞改的文件能解密。

楊孟哲說，牡丹社事件後，1875年，俄羅斯海軍軍官伊比斯（Pavel Ivanovich Ibis），喬裝商人從香港搭商船到高雄港，悄悄在台灣做排灣族原住民、人文風情文物、及台灣島素描筆記與調查，這也是研究台灣原住民的寶貴資產。

楊孟哲表示，次年1876年，俄羅斯軍方期刊發表伊比斯的調查筆記；楊孟哲2019年前往聖彼得堡俄羅斯海軍檔案館拜會協調，獲台灣研究基金會支持及俄羅斯科學院協助，出版「1875．福爾摩沙之旅：俄國海軍保羅．伊比斯的台灣調查筆記」，還原伊比斯留下的遺產，和對早期台灣民族與文化研究的貢獻。

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楊孟哲說，已獲俄羅斯科學院東方研究所的首肯，及東方研究所副所長劉宇衛（Valentin Golovachev）教授授權，計畫在台灣的「跨世紀台灣印象之旅」，展出伊比斯歷史行程的完整檔案紀錄，並邀劉宇衛專題演講。

他說，這次也拜訪台北莫斯科經濟文化協調委員會，與駐俄羅斯代表羅靜如交換意見。透過俄羅斯國家科學院東方研究所日本研究中心主任卡塔索諾娃（Katasonova Elena Leonidovna）協助，分享1945年至1948年，台灣人在西伯利亞勞改的部分資料，做為未來共同研究的方向與主題。（編輯：張銘坤）1130127