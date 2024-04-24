政大師生創作有聲動畫繪本 進駐寶藏巖光節

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（中央社記者許秩維台北24日電）2024年寶藏巖光節「夜夢」日前開展，政大創新國際學院師生透過跨域和跨文化創作有聲動畫繪本，以信件集形式呈現，從寶藏巖居民角度出發，引出一系列反思。

政治大學今天發布新聞稿指出，2024年寶藏巖光節「夜夢」即日起至5月5日展出，政大創新國際學院師生透過「社會創新設計實作」進階課程的實驗計畫，在寶藏巖河岸邊的小木屋展出有聲動畫繪本作品「我家門前有小河」。

政大提到，小木屋及其內的投影動畫作品，是集結過去兩年間政大創新國際學院的社會創新實作課程、台大土木系實作課、寶藏巖文化村協會、寶藏巖國際藝術村的眾人之力，建立社區影像資料庫、環境聲音採集資料庫，並以虛擬信件的繪本創作呈現。

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政大創新國際學院助理教授陳虹穎表示，希望透過課程，提供台灣和國際學生連結在地的平台，以不同媒材記敘社區故事與發想社區未來；有聲動畫繪本「我家門前有小河」是對不斷變化的寶藏巖及其居民的見證，這些故事以信件集形式呈現，從將寶藏巖視為家的居民角度出發，引出一系列反思並寄語未來。

在作品創作過程中，台灣學生與國際學生除了發展跨文化團隊合作、策展及創作，也參與社區活動，和寶藏巖社區居民締結情誼；學生還嘗試以類建築投影方式，敘說與模擬居民的心境故事，並將小木屋打造成社區家庭電影院的概念，在屋中放映寶藏巖的故事影片，讓遊客能深度探索這裡的歷史起源。（編輯：張雅淨）1130424