看王建民電影引政治聯想 賴清德：我只是球迷

即將卸任的行政院長賴清德（前右）12日晚間到國賓影城台北長春廣場觀賞紀錄片電影「後勁：王建民」，大批媒體到場守候，訪問時關注賴清德未來動向。中央社記者謝佳璋攝 108年1月12日

（中央社記者顧荃台北12日電）即將卸任的行政院長賴清德今天邀請媒體一起看棒球選手王建民的紀錄片「後勁：王建民」。被問到將來是否會再踏上投手丘、或從中繼投手轉當總教練，賴清德笑說，「我只是球迷而已」。

賴清德是棒球迷，過去接任行政院長時，曾形容自己就像「中繼投手」；在日前尚未正式請辭閣揆、被問到是否與準行政院長蘇貞昌交接時，回應投手人選是「總教練」的職權。

賴清德看完電影後與「後勁：王建民」的導演陳惟揚合影留念。賴清德說，今天是要感謝媒體對各項政策的報導，用電影慰勞大家，也用具體行動支持國片、支持棒球及支持王建民。

賴清德說，王建民被稱為「台灣之光」，不只是因為王建民在大聯盟拿到連續兩年19勝，當王建民受傷、沉寂，在艱困環境中持續不斷的訓練，一步一步從獨立聯盟、小聯盟，再次站上大聯盟投手丘的過程，更堅定相信王建民是貨真價實的台灣英雄。

賴清德也笑說，當年王建民正夯時，球賽凌晨1時到2時才轉播，但是台南家裡電視壞掉，他跑到街上找電視看，當時很多店都打烊了，好不容易找到一間還在營業的小商店跑進去看，讓老闆嚇了一跳。

熱愛金庸小說的賴清德也說，就像武俠小說中的「小李飛刀」在兵器排名中名列前茅，王建民的伸卡球真的是「獨步武林」，是強力武器。（編輯：謝佳珍）1080112