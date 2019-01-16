新書談九月風暴 王金平：迄今不解究竟為何而爭

（中央社記者劉冠廷台北16日電）前立法院長王金平今天發表新書，談到與前總統馬英九的九月風暴表示，直到今天，他仍然不明白，這一場憑空出現的所謂「政爭」，究竟是為何而爭，又爭到了什麼。

王金平的新書「橋-走進王金平」今天正式發行，書中描寫了王金平面對與馬英九的九月風暴的過程與心境。「民國102年9月6日是我這一生永遠不會忘記的日子」，王金平在書中說，這天他們全家要到馬來西亞參加他二女兒的婚禮。

王金平說，但一下飛機就收到特偵組要召開「重大司法風紀事件」結案記者會的消息，而這重大的消息就是說他為民主進步黨立法院黨團總召柯建銘的官司，找時任法務部長曾勇夫和台灣高等檢察署檢察長陳守煌關說。

王金平表示，這天外飛來的指控讓他非常意外。柯建銘全民電通背信案在高等法院更一審判決無罪，他打電話給曾勇夫，只是提醒曾說立法院曾經做成決議，希望檢察官不要濫權上訴，徒增訴訟，結果竟然因為電話監聽，被擴大解釋成所謂的「重大司法風紀案件」。

由於王金平不想破壞女兒的婚禮，致電馬英九，說明等婚禮結束，就會回台北對外說明。疼愛兒女的王金平也在書中說，「給女兒一個了無遺憾的美好回憶，是我身為父親最單純也最卑微的心願」。

王金平回憶，102年9月8日，是女兒婚禮的日子，他在午宴後接到台北傳來的消息，指馬英九要在下午4時舉行記者會。於是他與家人在飯店上網看實況轉播，當時馬英九的措辭非常嚴厲，指他侵犯司法獨立，說這是台灣民主法治發展史上最恥辱的一天，要求他盡快回來。「聽到馬總統話說得這麼重，我就知道他的意思是要我辭職」。

隔天王金平回台，在機場舉行記者會，還原真實情況，並聲明特偵組依法只能偵查五院院長的貪瀆案件，對這案子根本沒有調查權，卻片面認定事實，趁他出國之際開記者會，指控他涉及司法關說，這不僅是違反程序正義，更是濫權；王金平更說：「非法的指控，我不能接受。」

王金平表示，對於這場風暴，始終用「逆增上緣」的態度來面對，也多次在外界追問的時候回答說，打擊他的人都是他的活菩薩，給他「逆增上緣」的機會讓他可以更加了解世事因緣，增進自己的修持。

王金平說，只是，為了這場不知從何而來的重大風波，整個社會付出了極大的代價，民眾對司法好不容易建立起來的信心，朝野之間透過長時間溝通互動所建立起來的互信，都被摧毀殆盡，而中國國民黨內部的團結與對外的形象，也受到重創。

王金平指出，他在機場發表的聲明中曾說，今天如果因為片面被認定違法，錯失了國民黨全黨團結的契機，甚至造成黨的分崩離析，而導致執政優勢完全失去，支持國民黨的民眾將無法接受此一結果。很不幸的，這個結果竟然成真。

他說，直到今天，他仍然不明白，這一場憑空出現的所謂「政爭」，究竟是為何而爭，又爭到了什麼。（編輯：林興盟）1080116