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新聞專題
台灣爭取加入CPTPP
日本主導的CPTPP已生效，19日將舉行首次部長級委員會。去年反日本核災區食品公投闖關成功，日本外相河野太郎回應媒體時曾表示，台灣盼加入CPTPP，但變成這樣的情況無法加入。外交部表示，台灣爭取加入CPTPP，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。（檔案照片／共同社提供）
新聞專題
台灣爭取加入CPTPP2/3

總統接見日眾議員河井克行 盼日挺台加入CPTPP

最新更新：2019/01/17 16:12

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天接見日本眾議員河井克行表示，日本是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）最關鍵的經濟體之一，台灣政府已多次表達加入CPTPP意願，尤其盼能爭取參加第二輪談判，希望日方朋友能持續協助。

日本主導的CPTPP去年底生效，19日將在東京舉行首次部長級會議。河井克行等人今天在台灣日本關係協會會長邱義仁陪同下、前往總統府晉見總統蔡英文。蔡總統致詞表示，河井議員長年關注國際外交議題，希望與河井議員共同努力，持續強化台日關係。

總統提到，去年底在中華民國有關日本5縣市食品進口的公投案結果出來後，相信日本各界都很關心台灣會怎麼面對日本食品的問題。總統指出，會秉持世貿組織（WTO）的精神，持續與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案；但也希望，這個單一議題不會影響台日關係的全面性發展。

總統表示，為了精進雙方的合作關係，誠懇地希望日方朋友能夠持續給予協助，支持台灣加入CPTPP，日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，日本政府的支持對台灣有格外重要的意義。

總統又表示，日本各界一直在許多重要的國際場合不斷地為台灣發聲。1月19日CPTPP生效後的首次部長級會議即將在東京召開；台灣政府已多次表達參與CPTPP的意願，尤其希望能夠爭取參加第二輪談判。（編輯：李信寬）1080117

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