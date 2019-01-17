選後首度碰面 蘇貞昌侯友宜握手盼合作

新北市長侯友宜（左）、桃園市長鄭文燦（前右）、台中市長盧秀燕（前中）17日列席行政院長蘇貞昌上任後首場行政院院會。3人會後受訪時皆表示，今天院會氣氛很好。中央社記者張新偉攝 108年1月17日

（中央社記者顧荃、王承中台北17日電）行政院長蘇貞昌今天主持行政院會，首度與選舉競爭對手新北市長侯友宜碰面，兩人會後握手寒暄，蘇貞昌當面承諾會協助地方提出的建設需求。

行政院上午舉行院會，這是蘇貞昌上任後首度主持的正式院會，六都中的新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦與台中市長盧秀燕親自列席。由於去年九合一選舉，侯友宜是蘇貞昌的競選對手，盧秀燕與新任交通部長林佳龍也是競選對手，在院會中的互動情形受到各界關注。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出席行政院會後記者會受訪時表示，今天院會氣氛融洽，侯友宜與盧秀燕都對蘇貞昌說「恭喜」，蘇貞昌也與出席的六都首長一一握手致意；侯友宜並說，過去擔任警政署長時蘇貞昌也是行政院長，兩人曾共事過，對蘇貞昌很感恩。

Kolas表示，盧秀燕在會中有提到山手線議題，不過與林佳龍沒有特別對話；侯友宜提到近期的虐童案時表示，過去兩年，新北市雖將原本列管的高風險家庭由2000多個，擴大到1萬多個，希望建立全方面穩定的社會安全網，但仍然有破洞，近日發生新北蘆洲林姓男子因肉圓未加辣而對妻兒家暴案件。

Kolas說，侯友宜也提到發展觀光，蘇貞昌則分享過去擔任台北縣長時期，打造平溪天燈節的經驗。

Kolas轉述，對於地方政府提出的各項建設需求，蘇貞昌裁示可由中央地方協調會報討論整理溝通；各種建設都請中央各部會與地方多溝通，地方配合中央、中央也協助地方，共同努力。

行政院17日上午舉行院會，行政院長蘇貞昌（左2）出席，並主持院會。中央社記者張新偉攝 108年1月17日

侯友宜、鄭文燦及盧秀燕約在上午11時許步出行政院，一起接受媒體聯訪。

盧秀燕表示，今天院會的氣氛非常好，她主動提報虐童家暴的防制措施、請中央協助台中相關交通建設，並爭取舉辦2020台灣燈會。她說，基本上院會氣氛非常和諧，蘇揆對地方首長所請求的事項，都有善意回應。

侯友宜則表示，他特別在院會中提到，蘇貞昌在競選時提出的新北126計畫跟他所提的青春山海線是一致的，也認為蘇貞昌所提的政見很好，希望能一起納入交通旅遊政策中考量，蘇貞昌則當場裁示，希望交通部要多給地方資源並多多配合。

鄭文燦說，剛才在院會氣氛很好，討論也很坦率，今天的討論沒有對立、火花及高來高去，只有對重要政策、地方建設交換意見。他也開玩笑說，三人中也只有他的選舉競爭對手不在行政院會中。（編輯：黃國倫）1080117