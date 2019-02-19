同婚專法草案 公民團體提3訴求籲別強推

（中央社記者劉建邦台北19日電）行政院預計在21日院會通過同婚專法草案，並送立法院審議。媽媽盟等團體今晚號召支持者到政院前提燈籠繞行表達訴求，他們提出行政院不要罔顧民意，強推同婚等三訴求。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）17日表示，行政院希望列入最優先法案的40多案，像近期外界關切的防止兒虐與酒駕等相關修法，及修法期限即將到期的同婚專法，都在名單內；同性婚姻專法方面，行政院預計21日院會通過草案送立法院審議。

北北基大聲公家長行動聯盟、媽媽盟等團體今晚號召百餘名支持者到行政院前表達訴求，並手持燈籠繞行，支持者在現場也跳起舞蹈，並呼喊「用愛環繞行政院，用光點亮蘇貞昌」等口號。

這些團體提出三大訴求，包含立法院應立法限定民法婚姻只能一男一女、教育部不要魚目混珠在國中小學課程推同志教育、行政院不要罔顧民意強推同婚等。

主辦單位表示，行政院提出法案應依據通過公投主文及理由書進行提案，像公投案第10、11、12案，若行政院提出版本為同婚專法或同性伴侶法，這是換湯不換藥的做法，也是700多萬公投民意無法接受。

主辦單位說，呼籲行政院應落實公投結果，不要罔顧民意，強推同婚，以免民意反撲影響明年總統與立委選舉。

支持活動群眾在現場呼口號後，並繞行行政院一圈後結束整場活動。現場出現插曲，支持婚姻平權的群眾者也現身在旁呼口號，由警方隔開兩方，警方派重兵待命，活動最後平和落幕。（編輯：李亨山）1080219