柯文哲席地坐以色列機場 綠委質疑外交部失職

台北市長柯文哲日前出訪以色列，一張在機場席地而坐、為手機充電的照片引發議論。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）

（中央社記者顧荃台北4日電）台北市長柯文哲日前出訪以色列，一張在機場席地而坐、為手機充電的照片引發外界議論。民進黨立委羅致政今天質疑外交部失職、未幫柯安排貴賓室，外交部長吳釗燮承諾去了解此事。

吳釗燮上午赴立法院業務報告並備質詢。

羅致政質詢時詢問，駐以色列代表處代表或人員，是否有安排柯文哲禮遇通關、是否有陪著柯文哲到機場。外交部亞非司司長劉邦治回應，入境與出境都有安排通關禮遇，代表處人員可以送至登機門。

羅致政質疑，駐以色列代表處應要為柯文哲安排機場貴賓室，如果有安排，而柯文哲不願意去就算了；但若駐處和以色列的關係壞到連貴賓室都無法安排，必須讓首都市長坐在地上，這是外交部失職，駐處應該要懲處。吳釗燮則承諾會進行了解。

另外，高雄市長韓國瑜日前出訪新加坡與馬來西亞，外界懷疑外交部是否有提供協助。對此吳釗燮重申，外交部對城市外交的態度一向是100%支持、主動配合，一開始看到媒體報導韓國瑜有意訪問星馬，外交部主動與高雄市政府聯繫，協助禮遇通關、展售農產品等事項；高市府未要求安排拜會政界人士，這部分由地方政府自行安排。

羅致政詢問，傳出韓國瑜原本要與吉隆坡市長見面，是否因為被打壓而改變行程、駐處是否有掌握此會面安排狀況？吳釗燮回應，「代表處了解，應該有（安排）會面，有沒有打壓我們不清楚」。

羅致政追問，是否的確有安排見面但事後變掛，吳釗燮說「可能是這樣」，但事件全貌外交部沒有100%掌握。至於馬來西亞國會議員與韓國瑜見面是否也有臨時變卦，吳釗燮回答「應該是有這個狀況」。

國民黨立委江啟臣則指出，北高市長出訪沒邦交的國家，外交部應該積極地利用機會進行外交突破，例如主動安排北高市長與有助外交突破的人士見面，而且在野黨的身份應該更好安排。

吳釗燮同意江啟臣的看法，並表示，外交部當然也有這樣希望。（編輯：趙蔚蘭）1080304