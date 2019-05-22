中執會戰雲密布 賴清德：召喚黨魂維繫黨德

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）民進黨中執會今天討論總統初選事宜，前行政院長賴清德發「召喚黨魂 維繫黨德」聲明表示，勝敗事小，黨歷史評價、社會形象事大，台灣存亡絕續是重中之重，中執會勿等閒視之。

民進黨下午召開中執會討論總統初選日程及民調等事宜，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩陣營歷經3次協調會，對於手機納入民調、民調對比方式、民調日程等問題沒有共識，今天中執會必須做出決定。

賴清德一早發出「召喚黨魂 維繫黨德」聲明指出，他以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。

賴清德表示，他參與黨內總統初選是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。不料，自登記參選以來，黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。他基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯黨民主進步傳統和精神。

賴清德指出，外傳部份中執委將於今天會議中更改初選辦法，「如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。」

他說，「本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重」。他因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。「天佑台灣，天佑民主！」

自由時報今天報導，蔡陣營已放話將建議中執會修改2020總統初選民調相關辦法，把手機納入民調並且制度化；賴陣營則反對再修初選規則，一旦挺英派提案，挺賴派也不排除要求記名表決反制。

不過，賴清德陣營協商代表、身兼民進黨中執委的立委林俊憲上午受訪表示，下午中執會他會先講道理，主要論述今天中執會是延續4月10日中執會，當時中執會通過「不停止初選機制、不改變原有流程」兩個不變原則，只是把立委與總統初選期程對調，立委初選已結束，總統初選要趕快執行，不能遊戲進行到一半要改遊戲規則。

「道理絕對站在賴清德這邊，會先說理，避免表決，我們反對表決」，林俊憲表示，如果道理說不通就是且戰且走，中執會很少表決，一旦表決，我們一定輸；他也說，昨晚與賴清德通電話，說明今天中執會可能的處理，賴清德也知道整個狀況。（編輯：楊玫寧）1080522