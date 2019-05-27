撇邊緣化說 王金平：民調穩定上升中

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）前立法院長王金平今天參加「苗栗縣王金平之友會」成立造勢活動，對於選情，他表示，自己的民調穩定上升中，且他選舉向來「關關難過關關過」，自認「沒有被邊緣化的問題」。

表態投入國民黨2020總統初選的前立法院長王金平下午前往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖，黨內支持者及地方人士組成的「苗栗縣王金平之友會」也在媽祖見證下成立，並在廟前廣場舉行造勢活動，包括國民黨中常委林榮德、立委陳超明、立委徐志榮秘書以及苗栗縣議會議長鍾東錦、多名基層黨代表、鄉鎮市長、縣議員到場力挺。

國民黨總統初選將在7月5日至15日間，以一次全民調決勝負，最遲7月16日確定公布人選。距離初選民調只剩1個多月，相較於高雄市長韓國瑜準備發起凱道大型造勢活動、也投入總統初選的郭台銘密集下鄉走訪基層，媒體詢問王金平是否擔心遭邊緣化？他說，各人選舉方式不同，自己是按部就班，按自己的規劃去努力，「沒有這方面（邊緣化）的問題」。

王金平指出，他在全國各地的王金平之友會已陸續成立900多個，從南到北「遍地開花」，從墾丁到基隆都有，光新北市就數百個，「外界都不知道，我是默默地做」。

前立法院長王金平（右）27日參加「苗栗縣王金平之友會」成立造勢活動，有熱情支持者還特別拿下廣告看板要求王金平簽名。中央社記者管瑞平攝 108年5月27日

王金平表示，國民黨副主席郝龍斌今天才告知，他的民調一直穩定往上升，沒有什麼被邊緣化的問題，而且他的選舉向來是「關關難過關關過」，要大家慢慢看。他也說，或許別的競爭對手仍存在一些不確定、不穩定因素，「但是我一向都非常平穩」，並反問在場記者「你們沒有感覺到嗎？」

王金平抵達拱天宮前廣場下車步行期間受到不少民眾歡迎，主動握手、合影，並拿下廣告看板要求簽名，高喊「公道伯加油！」在進入廟內參香完畢後，隨即在廟前廣場開講，過程中也有廟旁手工饅頭店老闆娘主動送上「彩虹地瓜」及「黑糖桂圓」手工饅頭各6個，除象徵「六六大順」，也意味祝福王金平競選總統之路「一路長紅」、「有貴人相助」。

苗栗縣議會議長鍾東錦獲邀擔任「苗栗縣王金平之友會」總會長，他致詞時指出，王金平如能順利代表國民黨參選總統，相信能夠順利解決目前台灣所遭遇各種困境，如果大家已經厭惡了藍綠惡鬥、階級惡鬥及生活困境，「唯有王金平能夠改變現況」，呼籲大家認真輔選、唯一支持。（編輯：李錫璋）1080527