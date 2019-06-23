黃偉哲批台南震災數據錯 韓指起心動念較重要

（中央社記者楊思瑞、程啟峰台南23日電）台南市長黃偉哲今天指高雄市長韓國瑜昨天在造勢場合所說台南0206地震死亡人數、中央補助金額都不對。高雄市政府則回應，韓市長強調的是出發點的起心動念比較重要。

黃偉哲上午接受訪問時拿出數據表示，韓國瑜昨天在造勢場合指出，台南市0206地震獲得中央新台幣200億元補助、0206地震造成死亡217人，這兩項訊息嚴重錯誤。而中央這次協助高雄防治登革熱態度，比當年台南疫情嚴重時積極。

他說，200億元補助是前行政院長張善政針對改善土壤液化提出的計畫，後來沒有實施，台南也沒有獲得這200億元補助。而地震在台南造成慘重傷亡，大家心中感到非常悲痛。但死亡人數絕非韓國瑜所說217人，而是117人，平白多出100人不是大家願意看到的。

高雄市新聞局長王淺秋稍後表示，韓市長要強調的是一個出發點的起心動念，主要是態度，地方有災情發生時，中央政府應該要全心協助地方政府，行政院前院長張善政就主動以擔心土壤液化為前提，框列200億預算；而非刁難，或表面上支持，再以放話或挑毛病負面攻擊。

黃偉哲說，中央政府對南台灣的態度，以登革熱來說，民國104年台南市登革熱疫情總計造成112人死亡，中央補助1000多萬元；105年則補助台南4400多萬元。

他指這次中央在一個星期內就通過補助高雄5300萬元防治經費。即便當年台南很多傷亡，補助也沒高過這次的高雄。現在民進黨政府對於高雄疫情事實是非常認真、劍及履及，馬上就把預算與資源交給高雄市政府。

高雄市新聞局長王淺秋同時表示，韓市長再度強調，中央與地方應該一起以防疫為優先，不要有政治考量。（編輯：翁翠萍）1080623