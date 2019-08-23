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蔡總統若當選連任 柯文哲：大概也不會多差

最新更新：2019/08/23 23:39

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市長柯文哲被問及如果總統蔡英文當選連任的看法時表示，「大概也不會多差」，美國不會讓台灣垮掉，就生活辛苦一些，但如果中國大陸經濟制裁台灣，可能還有苦日子。

柯文哲和妻子陳佩琪接受電視節目「大雲時堂」專訪內容今天晚間播出，主持人李四端問及如果明年總統選舉由蔡總統勝選，台灣未來會走向另一條路嗎？

柯文哲表示，「大概也不會多差」，美國不會讓台灣垮掉，就是生活辛苦一些，而目前台商已持續回流，但如果中國大陸經濟制裁台灣，未來可能還有苦日子。

他說，中國對台灣是採斬首戰術，如果沒把握短時間打下台灣，可能擔心美國介入，台灣「不要讓對方有機會可以被短時間幹掉」，以色列是很好的參考模式。

被問及如果明年不選總統，公元2024年總統選舉是否有把握；柯文哲表示，當然沒把握，就天祐台灣，且他觀察目前國際局勢，美國還是不會放掉台灣，且他曾訪問美國國防部並與對方談過，美國還是很在意台灣。

至於是否因沒有夠聰明的領導人，台灣才變成目前狀況；柯文哲說，不能說領導人不夠聰明，應該還要包含性格夠堅毅，而總統民選後已換數名總統，國家卻沒比較好，還越來越糟，意味憲政體制有問題，目前體制是強人政治才能有效運作。

此外，柯文哲被問到是否要改造台灣政治時說，先提戰略再決定戰術，如果戰略是要贏總統大選，「我下去選最快」，他不是很笨的人，有辦法操作選戰策略，但這不是台灣社會目前需要的事。

李四端追問是否認為前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘比較好，他說，郭台銘還是要修正，如果蔡總統連任，兩岸關係如何解套很頭痛，像中國大陸目前停止人民到台灣自由行，接下來可能是團客，台灣還是要面對很大壓力。（編輯：李明宗）1080823

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