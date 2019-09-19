索羅門政府投票轉向中國 前總理等6人棄權挺台

（中央社記者石秀娟雅加達、侯姿瑩台北19日電）索羅門群島日前召開內閣與黨團會議，以27票對0票支持索國與中國建交，6票棄權。根據索國媒體報導，索國前總理何瑞朗等人在投票前離席，以棄權方式挺台。

索羅門島嶼太陽報（Island Sun）17日報導，16日的內閣與黨團會議有33人出席，27人投票支持索國與中國建交，6名挺台閣員在何瑞朗（Rick Hou）率領下離席，未參與投票。

何瑞朗是國家規劃與發展計畫部長，其餘5人包括副總理兼漁業和海洋資源部長馬內尼亞努（John Maneniaru）、法務部長凱圖吾（Kaitu’u Angikimua Tautai）、教育及人力資源發展部長顧谷（John Dean Kuku）、警政部長塔南噶達（Lanelle Tanangada）以及傳統治理和平與教會事務部長馬列托奧（Samuel Manetoal）。

今年8月傳出台索邦交動搖之際，索國有16名內閣成員及國會議員發表挺台聲明，何瑞朗、外交部長馬內列（Jeremiah Manele）都名列其中。根據島嶼太陽報的報導，近期訪問台灣的索國外長馬內列16日投票支持索國與中國建交。

報導引述不具名消息指出，上述棄權的6名閣員可能位置不保。

索國的內閣與黨團會議投票後，接著召開內閣會議，內閣會議背書先前的投票結果。馬內列打電話通知中華民國駐索國大使廖文哲後，外交部長吳釗燮宣布台索斷交。

對比8月21日索國有16名內閣成員及國會議員挺台，經過不到1個月的時間，明顯有多名閣員倒向中國。

涉外人士先前透露，今年稍早索國大選期間，就有消息來源指出，有人運作提供金錢給親中的國會議員，金額高達數百萬美元，也有人從木材商人拿到資助；台灣不可能做這些事情，台灣的援助都是透明的。

這名人士指出，索國的政治跟其他國家很不一樣，政治人物沒有政黨忠誠度，很難精準預測他們對某些議題支持或是不支持。雖然不清楚索國未來發展情形，但根據總理府的民調，80%民意支持台灣。

外交部今晚指出，台索邦誼36年，雙方合作計畫成果豐碩，當地民眾受惠無數，索國民意皆支持台索關係。惟索國政局不穩定度高，政治人物的政黨忠誠度普遍偏低，個人利益為上，再加上外部勢力介入，造成索國政局時有動盪。

外交部指出，此次中國政府再次透過金錢外交，收買少數政客，並且施以高壓威脅，作出不利台灣的選擇。台灣不會因此受挫低頭，也不會與中國進行金錢外交競逐。

外交部方也鄭重呼籲國際社會，認清中國的擴張主義，與理念相近國家一起為捍衛自由、民主及區域穩定而努力。（編輯：周永捷）1080919