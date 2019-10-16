大巨蛋爭議 林洲民：柯文哲看法變得跟馬郝一樣

台北市都審會日前修正通過大巨蛋防災避難模擬。對此，前台北市都發局長林洲民（圖）16日表示，沒有一個大型場館電腦模擬時不列入「了解現場」及「逃生」參數，這結果將列入歷史紀錄。中央社記者王騰毅攝 108年10月16日

（中央社記者郭建伸台北16日電）台北市都審會14日修正通過大巨蛋防災避難模擬。對此，前台北市都發局長林洲民今天說，沒有一個大型場館電腦模擬時不列入「了解現場」及「逃生」參數，這結果將列入歷史紀錄。

媒體詢問是否還會支持台北市長柯文哲？覺得柯文哲變了嗎？林洲民說，從公宅政策及大巨蛋案都可看出柯文哲變了，「變得跟馬英九市長、郝龍斌市長對大巨蛋的看法是一致的」。

居住正義改革聯盟今天舉行記者會，林洲民應邀出席。由於他14日批評台北市都審會修正通過大巨蛋防災避難模擬，是最惡劣的護航，14日更是「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」，媒體今天也詢問他大巨蛋議題。

林洲民說，民眾去看球的第一件事是去買爆米花，不是去找逃生口，這是現實狀況；世界上沒有一個大型場館做電腦模擬時，不列入「了解現場」及「逃生」參數，甚至不做最差狀況模擬。

林洲民說，他今天有看到台灣民眾黨對於大巨蛋的發言，他完全不懂，「這是台北市府的事情，這是公共事務，整個來講，10月14日都審強行通過是事實」。

林洲民說，都審委員會主席裁決這次會議結果，這會列入歷史紀錄，「歷史在看，這個故事剛開始且還沒結束」。

媒體追問，林洲民之前婉拒民眾黨的不分區立委邀請，今天卻跟時代力量立委黃國昌一起開居住正義記者會，是否「棄柯投黃」？

林洲民表示，他從頭到尾不棄居住正義，不要說是黃國昌，任何立委邀請，甚至民眾黨主席柯文哲邀請他參加居住正義的論壇，他都會參加。

媒體追問，是否認為柯文哲主導都審會通過大巨蛋案？林洲民笑說，他鼻子好、眼睛好、反應好，他的感覺應該跟媒體一樣。

此外，談及台北市政府8年5萬戶公宅可能跳票，林洲民說，他無法理解且不能接受踩急煞車，因為只要上網查一下，就會發現2014年底的空房率比2018年底還要低，如果因為空屋率高就不興建，2014年參選台北市長就不必提及此政見；柯文哲應該清楚說明，公宅興建數字和預算為何會雪崩式下降。（編輯：蘇志宗）1081016