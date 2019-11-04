韓國瑜南投產業座談聽心聲 提成立觀光部

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天訪南投縣，與農民、工商企業、觀光業者座談。他表示，產業發展重點在政府心態，未來絕對全力衝經濟，盼成立觀光部加強觀光產業發展。

南投是觀光大縣，業者抱怨陸客不來，整體業績衰退3、4成，大家幾乎沒賺錢都在苦撐；也有業者批評年金改革太激烈，退休軍公教人員現在都不敢消費；也有業者認為政府秋冬旅遊補助非長久之計。韓國瑜說，產業發展重點在政府心態，未來絕對全力衝經濟，盼成立觀光部加強觀光產業發展。

韓國瑜與農民座談時表示，未來將發展完全不收費的電子商務平台，農民只要將好產品放上平台，就能讓海內、外消費者線上購買，幫農民建立好通路；南投是產茶大縣，韓國瑜指出，進口茶葉管制太鬆散，導致價格受影響，為保護茶農，會研究如何適當管制。

韓國瑜參加工商座談後說，工商企業是國家生命力和稅收來源，不但可創造就業機會，還能增加國家外匯，政府絕對不能當工商企業的絆腳石；「一例一休」政策造成三輸局面，當選後一定修法；未來可發展經貿外交，重新調整外交使館定位，協助促銷台灣產品。

韓國瑜今天由南投縣長林明溱、國民黨立委許淑華、馬文君等人陪同，陸續參拜名間鄉松柏嶺受天宮、埔里鎮地母廟，並與農民、工業區廠商、觀光業者座談。中午也以不公開行程拜訪南投縣議會進行輔選幹部會談，許多「韓粉」跟行程支持喊「總統好」，展現人氣。（編輯：孫承武）1081104