漁團遊行批護漁不力 農委會：抗議者非農漁民

（中央社記者吳欣紜台北17日電）漁業團體中華海域漁權協會今天號召民眾至農委會抗議，批評政府護漁不力，要求下台。農委會回應，經訪查抗議民眾絕大部分都非農漁民，質疑是配合特定政治團體演出。

中華海域漁權協會今天號召民眾遊行及抗議，遊行隊伍一路行經總統官邸、羅斯福路、寧波西街、泉州街，遊行隊伍最後在下午2時多聚集農委會。

中華海域漁業權益協會理事長莊苓宗在活動中表示，政府執政三年來護漁不力，漁民飽受日本、菲律賓等外力侵擾，導致漁場縮小，每年黑鮪魚配額都無法捕滿，嚴重影響遠洋漁業發展。

莊苓宗也批評，政府農業政策失能，從年初的香蕉崩盤、鳳梨跌價以及高麗菜出現產地一顆10元等事件造成農民損失慘重，血本無歸。遊行隊伍同時丟高麗菜及花生，批評政府執政無能、要求政府下台。

對此，農委會發布新聞稿回應指出，今天的抗議活動訴求沒有具體內涵，多為空泛議題，且經訪查後，參加抗議民眾絕大部分均不是實際從事農漁業的農漁民。

農委會表示，台灣與日本及菲律賓專屬經濟海域重疊，雙方溝通管道暢通，政府也確實保障漁民權益，透過積極磋商，近三年已無日本、菲律賓扣押漁船的情事；此外，近年來農委會針對重要農漁產品的產銷與產地農漁民團體共同努力，維持產銷秩序及提高農漁民收益，外界不應做不實抹黑，對政府、農漁民團體努力及農民辛苦的付出視若無睹。

農委會嚴正聲明，政府已啟動一連串產銷輔導措施來積極穩定農漁產品價格，農委會很樂意就農漁業相關議題溝通討論，但絕對無法接受有部分人士假借農漁民之名的不實抹黑指控，企圖製造社會不安，在選前配合特定政治團體演出，來傷害台灣農業與農漁民。（編輯：管中維）1081217