學者：制定反滲透法是因應中共超限戰

（中央社記者繆宗翰台北30日電）反滲透法預計將在明天二讀，民間團體今天舉行座談會，與會學者認為，制定反滲透法是因應中共超限戰式滲透的民主防禦機制，至於是否導致民主倒退，國際自有客觀評比。

立法院今天繼續針對反滲透法草案進行朝野協商，中華亞太菁英交流協會上午舉辦「立法反滲透 安全才有夠」座談會，由多名學者分析反滲透法必要性。

對於「境外敵對勢力」的指涉對象，國立中正大學傳播學系訪問學者曾建元在會中表示，當年政府終止動員戡亂時期臨時條款，不再將中華人民共和國與中共視為「叛亂團體」。但這個實質、有效統治中國大陸的政治實體，仍舊不承認中華民國存在，且時時刻刻以各種手段試圖顛覆中華民國，因此就是敵對團體。

對於有聲浪質疑，其他國家也可能是「境外敵對勢力」，兩岸政策協會副秘書長張宇韶反問，「請問哪個國家對台灣有『反分裂國家法』的非和平手段？並且針對中華民國主權具有他意，要採用一國兩制台灣方案（取代）？更別提還有飛彈試射、模擬斬首行動等」。

他認為，言論自由與國家安全必須有所權衡（trade-off）。美國民主基金會過去提出的中國「銳實力」報告，或者國安會今年提出中國介選報告等，都顯示紅色滲透是客觀事實。在這種威脅下，世界各國都採取了防禦性民主的立法，台灣當然必須跟進。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳建忠則提到，中共近年對外不斷採用超限戰戰略，即是以超越傳統戰爭範圍的一切手段，進行的新型戰爭形式。因此，中共現在的滲透行為並非針對傳統戰鬥人員或軍隊，而是一般社會大眾。

他表示，「連親民黨主席宋楚瑜都在辯論時提到有『買辦』」。反滲透法就是為了因應這種情況，強化對滲透情況覺察、法律韌性建構以及政府的回應能力。

針對藍營質疑台灣會因反滲透法導致民主倒退，國立政治大學國家發展研究所教授李酉潭認為，台灣的民主自由化程度，在國際上有客觀評比機制，絕非個人說的算。美國非政府組織「自由之家」近年對台灣自由民主的評比，高於美國、法國，在亞洲僅次於日本。

他表示，中共敵視台灣民主是舉世皆知的事實，也是台灣做為新興民主國家面對的獨特性挑戰，反滲透法就是在國家安全與個人自由人權之間取得平衡。

中華亞太菁英交流協會理事、健行科技大學企管系教授顏建發則在結語時表示，倘若台灣被中共滲透，成為「安全疫區」，未來與美日等其他國家交流會很麻煩，為了防治中國危害自由民主、維護台灣與國際的交流，反滲透法是必要的。（編輯：沈朋達）1081230