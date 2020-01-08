澳媒：王立強遭威脅性命 要他撤回共諜說詞

（中央社雪梨8日綜合外電報導）自稱中國間諜、向澳洲投誠的王立強據傳在去年耶誕夜遭到威脅，要他公開收回之前所述為中國從事間諜工作的說法，否則會被遣送回中國，並讓他命喪黃泉。

雪梨晨驅報報導，根據知情的匿名人士指出，澳洲安全機構現已獲悉，王立強受到一連串威脅與誘迫，耶誕夜是首次。

報導指出，涉嫌參與協調這些指令的是前立委、現任國民黨副秘書長蔡正元，以及中國商人孫先生。

目前媒體無法聯絡到王立強，且他似乎已藏匿自身的行蹤。然而，消息人士指出，王立強已獲告知，若他發表公開聲明，撤回關於為中國從事間諜工作的說法，他的家人將免於受到懲罰，他的債務也將得以償還。

報導稱，有人提供王立強劇本，並告知他要錄製一段影片訊息，當中他會不實地聲稱，執政黨民進黨向他提供了「一大筆錢」，行賄要他撒謊。這樣的錄影帶將干預本週末的台灣總統大選，引發爭議。

蔡正元今天下午接受採訪時說：「我一直與王立強直接接觸。我的朋友（孫先生）也一直與他直接接觸。」

蔡正元否認有不當行為，也沒有參與敦促王立強錄製暗示民進黨貪腐的劇本。

蔡正元說：「我沒有要求他發表任何聲明。」

據說蔡正元給王立強的訊息包括蔡正元與中國國家主席習近平會面的照片。王立強獲告知，如果他在11日總統大選前聽從指示，他將受到歡迎回到中國或台灣、獲得經濟利益並讓家人受到保護。但如果他不從，他將被引渡到中國面對死亡，或甚至可能在澳洲就遭到報復。

蔡正元晚間接受中央社記者訪問時表示，明天上午會在記者會上公布與王立強對話的錄音檔，並做相關回應。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1090108