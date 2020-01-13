阿根廷媒體報導台灣總統大選 指對中國造成打擊

阿根廷頗具影響力的「號角報」（Clarín）12日報導台灣總統大選結果。指台灣選民擺脫中國，再次選擇總統蔡英文，使她連任成功，並刊出蔡總統勝選照片。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝 109年1月13日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯13日專電）阿根廷頗具影響力的「號角報」報導總統大選，表示現任總統蔡英文以近20個百分點的差距擊敗對手，台灣選民擺脫中國影響，再次選擇蔡總統，讓她連任成功。

號角報（Clarín）12日報導中華民國總統選舉結果，表示蔡總統獲得57.1%高得票率，遠勝對手國民黨候選人韓國瑜的38.6%。對一向主張台灣是其領土的中華人民共和國政府造成巨大打擊。

號角報引述蔡總統在國際記者會談話表示，這次選舉結果代表台灣人民不接受中國威脅。多次對北京展現堅定態度的蔡總統，希望這次選舉結果能傳給中國正確的訊息。

號角報也表示，香港反送中抗議活動及暴力衝突，加上中華人民共和國主席習近平宣稱不排除以武力統一海峽兩岸，皆有助於蔡總統獲勝。

報導說，台灣選民在面對蔡總統及另一位候選人的選擇時，認為在野黨的主張較親近中國，儘管在野黨也不接受中國宣稱的「一個中國」政策。

阿根廷網路媒體Infobae於11日報導總統大選結果，蔡英文總統獲勝。報導說，這次選舉對台灣與中國未來的關係至為重要，台灣領袖在選後記者會上說，這次選舉台灣向世界展示我們有多珍惜自由、民主及我們的國家。

Infobae報導，兩位總統候選人對台灣未來及主要貿易夥伴北京的關係，持不同主張。蔡總統主張與中國極權政府保持一定距離，並堅信她的勝選將使台灣的民主更強大。

Infobae表示，實際上台灣有自己的貨幣、國旗、軍隊，外交和政府，在政治上和中國分離了70年。但目前越來越少國家承認台灣為獨立國。（編輯：郭中翰）1090113