蔡總統桃園仁海宮發福袋 支持者感謝守護台灣

連任成功的總統蔡英文（中）25日下午到桃園市中壢區的仁海宮參香並發放福袋，吸引超過2000名民眾排隊索取，展現高人氣。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）連任成功的總統蔡英文今天下午到桃園市中壢區的仁海宮參香並發放福袋，吸引超過2000名民眾排隊索取，展現總統的高人氣。有民眾說，希望當面向總統拜年，感謝她守護台灣。

蔡總統下午4時在內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人的陪同下抵達仁海宮，熱情民眾不但擠滿廟前的道路，廟內也擠滿信徒，高喊「總統好」。蔡總統微笑向民眾拜年，隨後在廟方人員協助下參香。

結束參香後，蔡總統到沉香媽祖殿前發放福袋，排隊人龍從宮廟後門綿延數公里，超過2000名的排隊民眾耐心等候。許多年輕支持者不斷高喊「總統好」，也高舉手機拍照，蔡總統頻頻轉向聲音來源處回應「大家新年快樂」。

蔡總統發放福袋時，頻頻彎腰親切地與長輩及幼童寒暄，有年輕人在收到福袋時大聲感謝說「謝謝總統守護台灣」，也有支持者說「我特地從苗栗縣的馬家庄趕過來的」。

64歲的邱先生說，他4年前支持蔡總統，今年同樣票投蔡總統；今天上午9時就來排隊，果然拔得頭籌，中午也是匆忙吃個飯就趕回來繼續排隊，以後也會繼續支持蔡總統。

中午就開始排隊的賴先生說，蔡總統今年的氣勢超旺，拿下台灣有史以來總統選舉最高票，因此他一定要來排隊，希望在新年可以帶來好運氣，更希望當面向總統拜年，感謝她守護台灣。

蔡總統在仁海宮全程未公開致詞發言或受訪，隨後與鄭文燦參加桃園市競選幹部的感恩餐會。（編輯：唐聲揚）1090125

總統蔡英文（前排右2）在內政部長徐國勇（前排左1）及桃園市長鄭文燦（前排右3）的陪同下，到桃園市中壢區仁海宮參香，祈求神明庇佑台灣國運昌隆、台灣防範武漢肺炎順利成功。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月25日