WHO頻改台灣稱呼 立院朝野黨團齊聲譴責

（中央社記者王揚宇、劉冠廷、郭建伸台北6日電）世界衛生組織每天發布的武漢肺炎疫情報告，台灣稱呼一變再變。對此，立法院朝野黨團幹部受訪時均表示譴責，也無法接受。

世界衛生組織（WHO）每天發布的武漢肺炎疫情報告，台灣稱呼變變變，最新報告除仍將台灣不當列在中國項目，並更名為「台北及周圍地區」，政治荒謬再添一樁。

對此，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪指出，健康、醫療沒有國界區隔，人權也不應該受到政治污染，顯然這種訊息一再讓大家感受到，WHO一直用政治的角度做防疫等工作，期盼國際社會應對WHO這樣的行徑予以嚴厲譴責，因為當一個國際組織失去國際社會信賴，它如何執行與完成其使命，實現當初成立的原意，希望不要再有這種跟防疫、健康人權無關的干擾。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，加入WHO的立場，是不分黨派，大家共同的希望，也只有加入，才可以避免這樣常常出錯的問題，包括名稱、確診人數等；而這次防疫事件，也讓人感覺到台灣是防疫中重要的一環，讓台灣加入WHO，才是解決之道。而WHO用錯誤的名稱稱呼台灣，這樣的做法很不恰當，予以譴責。

台灣民眾黨立法院黨團透過新聞稿表示，主席柯文哲曾多次提到，國際場域的外交角力，不應該將醫療當作籌碼；面對嚴峻的疫情考驗，人民的生命安全應該被放在第一順位，中國大陸與WHO不得用任何的政治理由，封殺台灣人民參與世界衛生組織的權利。

對於WHO稱我國為台北及周圍地區，民眾黨團表示譴責，指WHO應適可而止，人民的健康是普世價值，不要因為政治力介入，而蒙蔽台灣人民追求對等疫情資訊的權利。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，黨團無法接受WHO的作法，台灣作為主權獨立國家，也沒辦法容忍這樣的事情；台灣聯合國協進會日前曾拜會立法院各黨團，並希望朝野能通過決議聲明，抗議中國打壓台灣參加WHO，時力黨團認為開議後朝野可一起沿用，由立法院提出共同聲明。（編輯：郭萍英）1090206