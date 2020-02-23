二二八3新書發表 薛化元：探究真相是為了未來

（中央社記者葉素萍台北23日電）二二八事件將屆73週年，二二八事件紀念基金會今天舉辦「拼圖二二八」等3本新書發表會。二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，繼續探究二二八真相不只是為了過去，也是為了未來，這才是深化台灣自由民主人權的價值。

二二八事件紀念基金會今天舉辦「拼圖二二八」、「南投二二八口述歷史訪談錄」、「1947之後：二二八（非）日常備忘錄」聯合新書發表會。

其中「拼圖二二八」一書是國史館館長陳儀深自1991年起投身二二八事件研究以來的重要論文集錄；「南投二二八口述歷史訪談錄」是由基金會委託暨南國際大學歷史學系副教授林偉盛、自由攝影者廖建超等人所做的口述歷史訪談紀錄。

林偉盛提到，在做口述歷史過程，即使事情已經過去70多年，很多當事人也80多歲，但心中仍有陰影，仍然會怕、仍然不願講。

南投二二八受難者家屬廖國揚是受難者廖如賓的遺腹子，廖國揚哽咽提到，他出生後，戶口不敢申報父親的名字，他是用伯父的兒子的名義被申報戶口，他很感謝大家關心二二八事件；不過，仍有很多人對二二八很冷淡，因為當初執政者高壓統治，大家噤聲，現在一些年輕人對二二八的看法是認為「你們是暴民」，他希望大家能思考在事發地建碑、追思二二八。

「1947之後：二二八（非）日常備忘錄」由台灣文史相關背景的創作者、研究者與工作者組成寫作團隊，透過檔案史料、口述史與學術成果，以8篇專文勾勒出具有當代觀點的局部事件圖景。

二二八事件紀念基金會董事藍士博表示，透過書寫二二八，希望讓年輕世代親近、理解二二八的意義。

薛化元表示，二二八轉型正義報告研究稿的完成是轉型正義工程重要的里程碑，但探究真相不會就此結束，二二八基金會仍在持續公布可能的受難者名單，希望透過新的電腦技術能有新的突破。

薛化元指出，繼續努力研究的目的，不只是為了過去，也是為了未來，因為這過程中就是深化台灣自由民主人權的價值，這樣台灣要成為自主的國家、對抗外來的威脅才有愈大的精神力。（編輯：蘇志宗）1090223