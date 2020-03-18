立院防疫超前部署 院務會報視訊會議測試演練

（中央社記者范正祥台北18日電）武漢肺炎疫情延燒，立法院防疫超前部署，今天召開院務會報進行視訊會議測試演練，開始計劃做一套視訊軟體，以備萬一發生立委在隔離狀況或無法到立法院時，還是可以開會。

立法院長游錫堃以視訊連線向與會各處室主管表示，大家非常清楚這次武漢肺炎衝擊全球，不知道還要多久才能夠抗疫成功，立法院是國家的最高立法機構、不能停頓，所以考慮到未來疫情不知道何時結束下，一定要超前部署。

立法院秘書長林志嘉9日在立法院司法及法制委員會報告「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」時提及，如果有2位立委確診，立法院這場所就不能使用，要開遠距會議；萬一宣告無法到立法院開會後，目前正研擬以視訊會議等配套方案，讓委員會、院會都能開。

立法院今天利用院務會報進行視訊會議演練，林志嘉說，先從院務會報開始試辦，進行軟硬體模擬演練，院務會報都是一級主管與會，測試如有缺點加以改進。

林志嘉指出，防疫希望分成幾個階段進行模擬演練，第一階段是院務會報，希望下個階段就是請程序委員會模擬一次，再來可能要找一個委員會做真正的視訊開會，最後是希望能夠達到整個院會也都能夠視訊開會，大家還是可以正常開會。

林志嘉表示，「不知道能不能做到，這在全世界也是創舉，因為全世界沒有哪一個國會真正這樣子來做，我們會按照這方式來努力」，希望這樣子的超前部署能夠讓國家運作正常，尤其是國會運作能夠在防疫期間受到的干擾減到最低。

他說，如果有2位立委確診，院長就會緊急召開朝野協商，由朝野協商決定怎麼處理，「看是要整個停下來，還是要部分停下來部分視訊，由朝野協商決定。」

參與視訊連線的游錫堃說，立法院一方面兼顧抗疫及防疫要求，一方面要讓國會議事順利運作，因此今天做了視訊會議測試演練，他當然不希望疫情繼續惡化，希望疫情快點結束，但立法院要超前部署，讓議事運作無虞，萬一疫情無法很快結束，為了讓國會順利運作，預算審查工作順利，便要將此設備系統準備周全。

自評今天測試的結果，林志嘉認為，視訊連線還有幾秒對不準，大致還算不錯。

被問到這套視訊系統，林志嘉說，感謝廠商微軟合作，現在是義務提供。（編輯：蘇龍麒）1090318