國防院：借鏡法軍經驗 3D列印生產軍備零件

（中央社記者游凱翔台北22日電）3D列印技術盛行，國防安全研究院今天指出，法國曾以3D列印生產零件裝備於航空母艦的戰機，而台灣部分軍備面臨消失性商源等後勤維修問題，法軍經驗可供台灣借鏡參考。

國防安全研究院最新一期的國防安全研究週報「國軍後勤維修3D列印之應用評估」中指出，法國航艦戴高樂號的維修團隊提出3D列印技術的應用計畫，在得到法國航空維護局同意後，由達梭系統負責以3D列印技術生產滑油放油嘴組件，同時裝備於法國海軍所屬飆風戰機，並在今年3月初成功完成飛行測試。

國防院指出，由於台灣部分軍備面臨消失性商源等後勤維修問題，法軍的3D列印使用經驗可供台灣借鏡參考。

國防院表示，3D列印能有效提升後勤維修效率，特別是減輕等待時間過長的問題，根據法國陸軍估計，3D列印應用在裝甲車輛維修上，能節省的時間平均為15小時。

而3D列印可以為生產帶來更多彈性，在電腦輔助設計協助下，能夠打破鑄模到組裝的傳統生產流程限制，直接根據需求進行少量生產，免除庫存過多或消失性商源的問題。同時，在每一次的生產過程中也可進行細部修改，更加貼切回應不同戰場時空背景的需求。

但國防院也認為，儘管3D列印在後勤維修上已有不錯表現，然而仍有許多缺陷有待克服。在經濟面向上，3D列印設備成本仍相對昂貴，一台工業用3D列印機平均售價超過1萬美元，不易在各單位普及化。

另外，在技術面向上，3D列印所生產的零組件與傳統工法相比，在適航性與其他品質認證標準上仍有所不足，除尚未制定檢驗標準外，長時間使用的穩定性也有待強化，尚無法應用在關鍵核心組件上。因此，在材料科學尚未突破情況下，3D列印將扮演短期任務中，非結構件維修的補充性角色為主。（編輯：蘇志宗）1090322