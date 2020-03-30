滯湖北國人自行返台 內政部：須提申請個案研判

（中央社記者賴言曦台北30日電）針對受「註記」滯留湖北民眾能否自行搭機回台，內政部次長陳宗彥今天說，當事人須提出申請，政府會視個案狀況研判；民眾須完成當地隔離規定，返台也須遵照指揮中心指示檢疫。

立法院今天舉行第10屆第1會期內政委員會第10次全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員陳明通、內政部政務次長陳宗彥等人針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，兩岸以包機等模式接回我國滯留武漢國人之協商過程」進行專題報告，並備質詢。

中國國民黨籍立委陳玉珍質詢時指出，滯留在湖北的台灣民眾因為「註記」的緣故無法自行購買機票返台，但除武漢以外，各地區已逐步解封，滯留民眾是否可前往例如廈門等尚有兩岸班機起降的地區，自行返台。

陳宗彥回應，「註記」是登記他們有湖北旅遊史，不是不讓民眾回國，「我們不會拒絕任何一個國人回台」。

陳宗彥說明，中國大陸各地仍有防檢疫的相關規定，滯留民眾若要自行返台，須完成當地隔離規定，並向政府提出申請，經中央流行疫情指揮中心和移民署等研判、同意後才可入境。但基於防疫考量，還是希望滯留民眾可以透過包機方式返台。

民主進步黨籍立委黃世杰質詢時則問，滯留民眾是否透過陸委會，申請從廈門等個別地區返台？

陳明通回答，陸委會曾協助一名在1月23日武漢封城前即離開當地的民眾經廈門返台，但該民眾抵達廈門後需按當地規定隔離14天，個案簽准返台後仍須按防疫規定再居家檢疫14天，「走這條路的人要隔離共28天」，所以是少數。 （編輯：繆宗翰）1090330