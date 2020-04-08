黨職選舉擬戶外搭帳蓬 卓榮泰盼5月如期投票

為了防疫，民進黨中央除了在記者室採行「梅花座」，8日中常會的會前堵訪也首次架設麥克風與音響，拉開黨主席卓榮泰與媒體記者的距離。中央社記者葉素萍攝 109年4月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨主席卓榮泰今天說，地方黨部主委等選舉，現在還是如期以5月24日投票日做規劃，台北市預期在空曠地區搭帳篷投票，鼓勵各地方黨部朝此方向努力，克服場地困難，盼如期進行，4月底、5月初視疫情狀況做最終調整。

民進黨5月24日將舉行地方黨部主委等黨職選舉，但目前傳出，受武漢肺炎疫情影響，各地投票場地難覓，選舉時間可能延期。

卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，「現在還是如期地以5月24日這個投票日做規劃」，包括，在台北，現在預期採行在空曠的地區搭帳篷的方式，因為這樣對大家的安全顧慮比較周到，也鼓勵地方黨部能朝這方向努力，克服場地租借困難，時間如期進行，黨中央會在4月底、5月初，再視整個疫情狀況，做最後最終調整。

媒體追問，空曠場地要如何規劃；卓榮泰說，例如中央黨部樓下就不錯，在綠地上或是路旁搭帳篷，也是一個可考慮的方式。

為了防疫，民進黨中央除了在記者室採行「梅花座」，今天的會前堵訪也首次架設麥克風與音響，拉開卓榮泰與媒體記者的距離。（編輯：趙蔚蘭）1090408