蘇貞昌：盡力延緩Omicron傳播 戒慎不必恐懼

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本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌（中）23日前往中央流行疫情指揮中心視察時表示，Omicron傳播非常快速，但都是輕症、甚至無症狀，呼籲民眾「戒慎不必恐懼」。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月23日

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，Omicron傳播非常快速，但都是輕症、甚至無症狀，台灣也是這樣，呼籲民眾「戒慎不必恐懼」；政府會盡一切努力延緩傳播，也希望民眾盡快施打疫苗。

國內22日新增82例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，創下今年新高，其中包括高雄港14例、桃園亞旭公司64例。蘇貞昌今天臨時新增行程，中午前往中央流行疫情指揮中心視察。

媒體關切，本土疫情緊繃，是否會升為三級警戒。蘇貞昌表示，Omicron變種病毒傳播非常快速，瞬間全世界都是Omicron，傳播快但都是輕症，甚至無症狀。

蘇貞昌說，台灣的情形也是一樣，呼籲民眾「戒慎不必恐懼」，政府盡一切努力，就是希望延緩Omicron的傳播速度，讓社會安定。

蘇貞昌表示，從各國實證經驗來看，打疫苗能減輕症狀、增加保護力，呼籲還沒打疫苗的民眾盡快施打，已經打第二劑、還沒打第三劑的也加快，保護自己，也保護社會。（編輯：楊蘭軒）1110123