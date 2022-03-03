民團籲為港示威者啟動HF177 陸委會：持續研議

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（中央社記者沈朋達台北3日電）針對民間團體呼籲政府啟動「HF177」庇護居留，明確在台「反送中」示威者的申請定居途徑，陸委會今天表示，各主管機關將持續就相關問題研議具體方案作為，精進人道援助工作。

大陸委員會3日傍晚以書面方式應詢稱，由於香港局勢仍令人擔憂，政府會持續提供港人來台實質的協助，不讓港人感到孤單。

陸委會指，對於港人協助事務，相關機關都會依據人道原則及相關法規妥適處理有關個案，政府已根據法令訂定相關處理準則及審查標準，審酌個案安全與自由，受緊急危害程度及人道原則，作成適當決定，並交由「台港服務交流辦公室」專案協助，對已許可在台停留或居留者，進一步輔導相關個案順利在台就學、就業等，協助渠等能在台安心生活。

對於民團記者會提到，擔憂工作簽證性質不明確，影響港人居留身分，和香港護照到期等問題，陸委會表示，政府相關機關十分重視，並已陸續採因應措施。

陸委會強調，目前就業的個案並不會因失去工作，而影響在台居留身分。

陸委會指，政府各主管機關將持續就相關問題積極研議具體解決方案及作為，持續精進人道援助工作，完善安置照護機制。

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對於有媒體詢問目前在台等候取得居留的港人數目，陸委會則表示，為保護個案的隱私及安全，避免協處機制受到滲透與干擾，不便說明個案相關資訊。

經濟民主連合等多個民間團體3日赴行政院陳情，指在台的反送中示威者目前仍以就學或就業方式獲得居留，但未來取得定居資格的前途仍未卜，呼籲政府啟動現有的「HF177」庇護居留途徑，使這些港人可自由選擇就業或就學途徑，並在居留2年後可申請在台定居。（編輯：楊昇儒）1110303