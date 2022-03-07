友邦聖露西亞連結跨國6單位 簽署氣候變遷合作

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友邦聖露西亞駐台大使羅倫（左3）發起連結的6個單位，7日簽署「國際氣候變遷合作平台備忘錄」，共同面對氣候變遷挑戰。（中國文化大學提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月7日

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（中央社記者王慶剛台北7日電）由友邦聖露西亞駐台大使羅倫發起、連結6個單位共同倡議跨國合作，今天簽署「國際氣候變遷合作平台備忘錄」，未來將在氣候變遷與大氣觀測等議題合作，面對全球氣候挑戰。

由聖露西亞駐台大使羅倫（H.E Edwin Laurent）發起，連結中國文化大學（CCU）、台灣安全研究中心（TCSS）、台灣氣候服務聯盟（TCSP）、國際氣候發展智庫（ICDI）、國際企業社會責任協會（ICSR）與聖露西亞國際發展授權與代表智庫（IDERA），展開跨國合作，在氣候變遷、大氣觀測、學術交流、科技發展與議題傳播等領域密切合作。

羅倫指出，台灣與聖露西亞均為海島國家，與世界40多個島國組成的「小島國聯盟」一樣，將是受到氣候變遷影響最早也最嚴重的國家，台灣的科學與科技研究可以協助國際社會面對挑戰，希望藉由這次機會促成相關合作。

台灣安全研究中心主任劉復國則表示，「國際氣候變遷合作平台」成立目的在促進與邦交國，包括吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、海地等島國，在氣候變遷議題的合作，一方面從台灣的角度分享經驗，同時將台灣的顧慮與國際進行連結。

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文大校長王淑音指出，文大許多專業系所可以協助國際友人，大氣系可以在氣候觀測技術提出協助，大傳系可以提升國內民眾對氣候變遷的認識、並協助友邦在議題宣導方面進行合作，而生物科技研究則可協助友邦解決農業方面的問題。

台灣氣候服務聯盟秘書長、文大大氣系主任曾鴻陽指出，氣候變遷的問題將對台灣的經濟與社會有重大的衝擊，這也會是未來從地方到中央都要面對的重要議題，應提早提出解決方案。（編輯：翟思嘉）1110307