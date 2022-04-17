國會遷建選址 柯文哲：空總、後備指揮部較適合

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（中央社記者陳俊華新北17日電）立法院長游錫堃重啟國會遷建案。台北市長柯文哲今天說，立法院留在台北比較好，游錫堃有提出6個地點，台北市都發局又提出4個地點，他認為舊空軍總部及台北市後備指揮部比較適合。

游錫堃將啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，擬18日召開記者會對外說明，預計最快19日拜會柯文哲；北市府除了在立院原提案中正紀念堂等6地點外，日前再增劍潭青年活動中心等4個新地點，供立法院作為新園區選址。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲上午出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會。他在會前受訪時表示，游錫堃一直覺得立法院位置不是很好，希望在卸任前能蓋新的立法院，且現在立法院是古蹟，要蓋什麼都有困難。

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柯文哲說，游錫堃有提出6個地點，台北市都發局又提出4個地點。他認為立法院留在台北當然比較對，總不能行政院跟立法院在不同地方，開會就是個問題，官員要備詢要從台北跑去台中，還是有困難。

柯文哲表示，立法院擺在台北，就長期國家運作是比較好的，但台北大片土地也很少，他會盡量幫忙。媒體追問，哪個地點比較適合？柯文哲說，一個是舊空軍總部，一個是後備指揮部，這兩個他覺得是比較適合的。（編輯：黃國倫）1110417