桃園神社移除日本神祇 民進黨議員：非民眾樂見

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（中央社記者魯鋼駿桃園13日電）桃園市忠烈祠暨神社文化園區因供奉日本神祇引熱議，民進黨桃園市議會黨團表示，桃園市政府移除神祇及相關物品，阻擋在地特色觀光發展，並非民眾樂見。

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年委外廠商辦日本神祇文化相關活動，但忠烈祠裡供奉許多抗日烈士，許多學者、民眾批評，認為不妥。

民進黨桃園市議會黨團今天發新聞稿表示，前桃園市長鄭文燦執政時期不僅保留忠烈祠的春祭、秋祭，並編列預算以忠烈祠及桃園神社並存方式進行古蹟修復，保留神社地景設計、建築特色，吸引眾多市民前來參觀，成為週末假日好去處。

民進黨團表示，桃園市政府移除桃園市忠烈祠暨神社文化園區中的神祇及相關信仰、神社物品，無視桃園神社所保存歷史文化遺產。

民進黨團表示，桃園市長張善政日前在市政會議宣布，要透過成立「看見桃園」觀光行銷會報，沒想到現在卻以意識形態為由扼殺桃園市獨特景點，政治操作阻擋在地特色觀光發展，並非民眾所樂見。

桃園市府民政局透過文字稿回應，忠烈祠為奉祀為國奉獻英靈場所，由政府負責管理、維護，對宗教應謹守中立原則，未來園區內仍持續活化歷史場域，並兼顧觀光需求，加強研擬法規完備園區管理。

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民政局表示，「桃園忠烈祠暨神社文化園區」於110年8月將中門以外部分館舍及周邊綠地委外經營，廠商與北海道釧路鳥取神社取得合作交流，預先於去年9月間請來神祇，今年2月28日活動檔期結束後，將活動外圍場佈卸下，神祇也由廠商於今天請離。

民政局表示，委外廠商將依照年度規劃接續辦理「浪漫春櫻祭-花見野餐祭」，園區將配合活動主題辦理場地布置，期盼未來透過與委外廠商的密切溝通，持續協助，讓廠商的創意思維能更活絡，帶動鄰近觀光。（編輯：李錫璋）1120313