監委巡察核安會 關注地震對核電廠安全影響

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監察院副院長李鴻鈞24日率監委巡察核能安全委員會，與會監委關注地震對核電廠安全的影響及如何監測、缺電嚴重時，有無重啟核電廠的可能性、高放射性廢棄物中期貯存規劃情形等議題。

監察院透過新聞稿指出，行政院原子能委員會及所屬核能研究所，在民國112年9月分別改制更名為核能安全委員會（核安會）、行政法人國家原子能科技研究院（國原院）。

監察院說，為了解改制後的業務執行情形與未來發展方向，監察院教育及文化委員會召集人范巽綠委員、監察院副院長李鴻鈞及監察委員等共10人，24日先到國原院聽取業務報告，內容包含原子能科技研發成果、專利技術移轉授權情形，以及研發成果如何運用於國家新能源政策。

監察院說明，監委也實地巡察國原院核融合技術，以及創新電致變色技術成果、生物氚檢測實驗室與食品放射性檢測實驗室、生質能研發應用設施、綠能發配電智慧電網研發成果，以及核醫製藥中心研發抗癌藥物成果。

監察院解釋，之後監委巡察位於新北市永和區的核安會，從核安監管中心業務介紹中，了解要如何24小時監控核電廠運作安全，當發現輻射異常時的通報流程等。

監察院指出，綜合座談會中，監委關注地震對核電廠安全的影響及如何監測；投資在核融合技術研發的預算額度過低；缺電嚴重時，有無重啟核電廠的可能性；核電廠未來如果延役，核安會應承擔的職責；高放射性廢棄物中期貯存規劃情形；低放射性廢棄物移出蘭嶼的規劃等議題。

另外，監委也關注日本福島核災含氚廢水排放追蹤；核一廠、核二廠現今仍存放著使用過的核子燃料，該如何處置；各電廠室內、外乾式貯存設施，進度落後要如何改善；核子燃料最終處置計畫的規劃情形等議題。

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范巽綠表示，監察院非常關注核能安全問題，近5年提出15件與核安、核醫製藥有關的調查報告，且總統賴清德已提出任內要啟動「第二次能源轉型」，未來在「核能安全技術」、「輻射防護技術」、「放射性廢棄物處置」等議題上，核安會職責想必更重大。

范巽綠說，對於核安會持續以專業把關核能安全，國原院默默耕耘核安與核後端、核醫與輻射民生應用，以及新能源與系統整合等3大領域且屢獲佳績表示肯定，期許核安會與國原院齊心努力，堅求崗位，不負民眾所託。（編輯：張若瑤）1130529