大氣層外摩拳擦掌 俄羅斯盼制霸新興太空觀光業

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）在歷經長達十年的空白期後，俄羅斯正在重燃野心，爭奪世界新興太空旅遊業的統治權，與太空狂熱分子億萬富豪、美國和崛起的中國一較高下。

法新社報導，俄羅斯本月將億萬富翁、日本時尚大亨前澤友作和他的助理送上國際太空站（ISS），這是俄方時隔12年首度恢復太空旅遊。

受到這一成功的鼓舞，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）談起俄國走向太空旅遊霸業的下一步計畫：在國際太空站為俄國旅客設置一個特別艙，在站外太空漫步，以及將來的繞月之旅。

前澤友作前往國際太空站之際，羅戈辛在記者會中說：「我們不會把這個利基給美國人。我們準備為它（太空旅遊業）而戰。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）的載人太空梭在2011年退役後，NASA太空人仰賴俄國「聯合號」（Soyuz）前往太空站。

不過，NASA後藉商業載人計畫（commercial crew program），轉向SpaceX和波音（Boeing）公司，SpaceX也於去年完成首個國際太空站任務。

據報，美國向俄羅斯購買的太空船票，光一名太空人就要價9000萬美元，NASA轉與美企合作後，衝擊俄國聯邦太空總署的財源。

在此之下，加上預算遭砍、貪腐醜聞，分析人士指出，俄國聯邦太空總署別無選擇，只能朝太空觀光邁進以填補缺口。

然而，俄羅斯官員表示，太空旅遊不僅僅關乎錢。俄國聯邦太空總署旗下負責商業計畫的Glavkosmos負責人羅斯庫托夫（Dmitry Loskutov）說：「這是國家威望。它讓年輕人對載人太空飛行感興趣。畢竟，這是未來之勢。」

俄羅斯、中國和美國是世界上唯3能進行載人太空飛行的國家，但一大批包括SpaceX的新進者正在加入戰局，迫使俄國催大馬力。

SpaceX雖還未將觀光客送上國際太空站，但今年為期3天的Inspiration4太空之旅，是首次把全平民送入環繞地球軌道的非官方任務。

同樣蓄勢待發的還有亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin），以及億萬富翁布蘭森（Richard Branson）的維珍銀河公司（Virgin Galactic）；兩間公司的飛船今年都完成了處女航。

俄羅斯航天學院（Russian Academy of Cosmonautics）的艾奧寧（Andrei Ionin）表示，億萬富豪短暫的低軌道飛行，無法與為期多天的國際太空站任務相提並論。

「這像是比較法拉利（Ferrari）和雷諾（Renault）的市場。」

羅斯庫托夫認同這一觀點，稱富豪們的旅行更像是「娛樂產業」的一部分，而不是太空旅行。

不過，業界分析師葉哥羅夫（Vitaly Yegorov）說，「競賽正在升溫」，尤其是SpaceX聲勢看漲。

俄羅斯已對此留意。羅斯庫托夫表示，希望擴大產品範圍，包含在即將到來的觀光任務期間進行太空漫步。

羅戈辛除提及國際太空站的「觀光分艙」，他表示，2030年後，俄國聯邦太空總署希望提供繞月之旅。

但這一時程遠遠落後SpaceX設下的最早於2023年載8人繞月飛行任務。

俄國聯邦太空總署也面臨其他問題，「聯合號」太空船造價甚高，且一項任務至少須花上2年籌畫，而真正的太空觀光需求量亦難以評估。

艾奧寧表示：「在我看來，人（太空觀光客）不是很多—但反正不需要很多。」他說，基於蘇聯設計且經過時間考驗的聯合號，至少就目前而言，俄羅斯在這場競賽中居領先地位。

「在接下來的5到10年內，俄羅斯聯邦太空總署的商務活動不會受到威脅。」（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1101219