線蟲可嗅出肺癌氣味 診斷準確度達7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）狗擁有敏銳嗅覺，且能利用這項天賦嗅出癌症、瘧疾和癲癇等疾病，如今新研究發現，秀麗隱桿線蟲也可嗅出肺癌氣味，準確率達70%。

歐洲新聞台（Euronews）旗下網站Euronews Next報導，韓國明知大學科學家發現，秀麗隱桿線蟲（C. elegans）會受到癌細胞獨特的味道吸引，朝癌細胞蠕動前進。

研究員製作一個基本上是「線蟲晶片」裝置，有朝一日可幫助醫生早期非侵入性且更低成本診斷出癌症。

目前，醫生通過影像檢查或活組織切片檢查來診斷肺癌，但這些方法通常無法在病患早期階段偵測到腫瘤。

儘管狗狗有傑出天賦，可以從患者的呼吸氣息、尿液、糞便和汗嗅出癌症，但受過訓練的狗狗數量供不應求，放在實驗室也不實用。

研究員張納莉（Nari Jang，音譯）和崔信植（Shin Sik Choi，音譯）決定使用只有約1毫米長、並具有非凡嗅覺的秀麗隱桿線蟲，開發非侵入性癌症診斷方法

先前研究顯示，秀麗隱桿線蟲會對各種癌症病患的尿液產生反應。研究團隊設計一個晶片，中間及兩端各有一個凹槽。使用時把線蟲放在中間凹槽，兩端凹槽分別放置肺癌及正常細胞樣本，更多線蟲會被肺癌細胞味道吸引，並從中間凹槽爬向肺癌細胞，過程約一小時。

根據他們的測試，研究員估計在偵測肺癌細胞樣本方面，準確率達約70%。

張納莉和崔信植發現，這些線蟲受是到2-乙基己醇（2-ethyl-1-hexanol）吸引，這種揮發性有機化合物有花香氣味。張納莉猜測2-乙基己醇的氣味可能類似牠們最喜歡的食物氣味。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110322