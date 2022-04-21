清大辦互動藝術展 一探宇宙重力波

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清華大學「宇宙的漣漪」展覽21日揭幕，藉由視覺、聽覺等互動藝術形式，呈現黑洞互繞及合併等重力波現象，在「重力井旋旋繞」展區，丟下一顆顆的彈珠，模擬星球旋轉互繞的軌跡。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）清華大學「宇宙的漣漪」展覽今天揭幕，藉由視覺、聽覺等互動藝術形式，呈現黑洞互繞及合併等重力波現象，探索宇宙的奧妙。

「印象清華」天文科普藝術節今天清華大學圖書館揭開序幕，以天文為主題的科技藝術展，展覽名稱是「宇宙的漣漪」，將帶領師生與民眾了解宇宙。

清華大學天文所教授江國興向中央社記者表示，愛因斯坦在1916年即根據廣義相對論預言了重力波的存在，當2個重大質量的黑洞或星體互繞、合併時，就會使時空扭曲產生「漣漪」，也就是重力波。

光電所教授趙煦說，當時為偵測重力波，由全球1000多名科學家組成LIGO團隊進行，並在2016年成功偵測，證實有重力波存在。而他為LIGO團隊的一員，負責研發偵測設備的雷射反射鏡鍍膜，以降低熱擾動雜訊、提高觀測儀靈敏度，捕捉到難被偵測的微弱重力波。

江國興說，科學家將偵測到的重力波，透過轉化成為音波，而清華科技藝術中心則將這音波，運用為互動藝術，現場的觀展者，可經由不斷按鈕，聽見不同質量的黑洞合併所發出的重力波，感受宇宙的心跳。

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科技藝術中心組長劉士達表示，觀展者還可在「重力井旋旋繞」區，丟下一顆顆的彈珠，模擬星球旋轉互繞的軌跡。在「重力波乒乓對決碰」區，則邀請觀展者來一場宇宙級的桌上曲棍球，戰鬥雙方各自操控搖桿，接住迎面而來的星體，再甩向對方，趣味十足。

清大說，這次展覽在科技部支持及科技藝術中心的創意發想下，設計出許多動態且趣味的互動藝術作品，相信更能深入淺出認識重力波。（編輯：李錫璋）1110421