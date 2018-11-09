大葉大學參與修彰化縣志 看見先民智慧

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化大葉大學圖書館長黃俊熹帶領學生參與新修彰化縣志工作，完成縣志的古蹟篇，介紹縣內各級古蹟。黃俊熹說，藉由實地勘察、攝影等，紀錄古蹟緣起建築特色等，看見先民智慧。

彰化縣政府在7年前編列新台幣1000多萬元經費準備出版「新修彰化縣志」一書，邀請學者參與撰寫，準備出版地理、政事、經濟、社會、教育、文化、藝術、人物等志，預計出書36本，總字數約1000萬字，日前第一批17本縣志出版，包括古蹟、文化以及教育等。

黃俊熹說，彰化縣在日治時期是隸屬於台中州的彰化郡，直到1950年才調整為現在大家熟知的26個鄉鎮市，至於由他負責的古蹟篇，介紹了縣內的6個國定古蹟、45個縣定古蹟，包括了寺廟、祠堂、書院和武道館等。

黃俊熹表示，他帶領學生除了研究歷史文獻外，讓文字部分有所本，也進行實地勘察，藉由訪談、攝影還有空拍機，紀錄建築特色和內部彩繪等，可以看見先民的智慧以及藝術特色的多元。

黃俊熹說，有句俗語說，「一府二鹿三艋舺」，彰化縣的古蹟資源相當豐富，他期待藉由古蹟串連起周邊的景點，同時發展出特色文創商品，透過古蹟活化再利用，讓珍貴的文化資產被看見。（編輯：方沛清）1071109