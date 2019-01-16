彭振聲：下週赴農委會討論北農總經理人選

（中央社記者劉建邦台北16日電）北農董事長彭振聲今天表示，預定下週將赴農委會與農委會主委陳吉仲討論北農總經理人選；24日常務董事會僅討論下次召開臨時董事會時程。

前台北農產運銷公司總經理吳音寧離職後，總經理人選外界矚目。農委會日前表示，已把推薦農金局副局長翁震炘接任北農總經理的公文送至台北市政府，就待北農召開董事會處理。

台北市產業發展局局長林崇傑今天證實，目前已收到農委會推薦人選的公文，至於北農何時召開董事會討論總經理人選，需詢問北農。

媒體報導，北市府和農委會高層商定在17日會面，雙方討論關於北農24日將召開臨時董事會和常董會議程，並推薦前民進黨台北市議員黃向羣任董事長，翁震炘接總經理。

對此，台北市副市長、北農董事長彭振聲接受電訪時表示，17日沒有要赴農委會，今晚詢問過農委會後，排定下星期跟陳吉仲會面，會中將討論關於北農董事長、總經理人選。

彭振聲說，依規定，總經理需由董事長指派，若北市府要推派黃向羣擔任董事長，也需要經過董事會等程序決定，執行相關程序仍需要時間，24日召開常務董事會僅討論下次臨時董事會的時程。

黃向羣接受電訪表示，柯文哲願意找他擔任北農董座，他非常感謝，若由他接任北農董座，不是要做白綠間橋梁，是北市府想照顧農民，目前關於接任北農董座還未收到任何通知。

北農共23席董事，包含農委會5席、台北市政府5席、中華民國農會5席，以及民股6席、青果社2席。（編輯：張銘坤）1080116