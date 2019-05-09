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辛苦又花錢 手作步道上百人搶18名額

最新更新：2019/05/09 20:49
林務局台東林管處招募「手作步道」工作，必須重裝到海拔近3千公尺向陽山屋，還需繳交新台幣6千元活動費，今年要招募18人，7日開放報名，到9日下午3時已超過上百人報名。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年5月9日
林務局台東林管處招募「手作步道」工作，必須重裝到海拔近3千公尺向陽山屋，還需繳交新台幣6千元活動費，今年要招募18人，7日開放報名，到9日下午3時已超過上百人報名。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年5月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）林務局台東林管處招募「手作步道」工作，必須重裝到海拔近3千公尺向陽山屋，還需繳交新台幣6千元活動費，2天時間超過上百人報名，搶18個名額。

嘉明湖國家步道是登山熱門路線，每年約2萬人次前往，從登山口到向陽名樹「玉山圓柏」這段路，因雨水沖刷，經常坍方和路況不佳，台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道。

雖然工作吃力，又要繳交活動費，但民眾趨之若鶩，每年報名爆滿。台東林管處表示，報名人數還會增加，今年要招募18人，從7日開放報名，到9日下午3時，2天時間已有130人報名，搶18個名額。

台東林管處表示，此行5天4夜，需進行揹負工具及個人裝備進行重裝高山攀爬，上攀至向陽山屋（海拔2874公尺）路程4公里爬升海拔500公尺，施作區域海拔高度於2800至3000公尺，因此必須身體狀況良好，不適合有高血壓、心臟病、懷孕等不宜劇烈勞動者。

台東林管處長劉瓊蓮表示，號召民眾參與「嘉明湖步道工作假期」，是希望喚起公眾對步道議題關注，提供民眾親近山林活動的另一種選擇，從不同角度重新認識步道，重新建立人與自然和諧關係。

劉瓊蓮表示，手作步道在台灣推行多年，這項綠色運動是以人力方式，使用現地材料，順應步道所在的氣候、地質、原生生態習性，找出與環境和諧共存的路線與工法後，進行步道維護，降低對自然環境的擾動，增進步道的永續性與整體性。

報名截止日期5月24日下午5時，活動期間於108年6月6日至6月10日於嘉明湖步道舉辦。（編輯：黃世雅）1080509

台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，今年要招募18人，7日開放報名，截至9日下午3時已超過上百人報名。中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，今年要招募18人，7日開放報名，截至9日下午3時已超過上百人報名。中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，雖然辛苦但仍吸引許多民眾報名。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，雖然辛苦但仍吸引許多民眾報名。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，雖然工作吃力，又要繳交活動費，但民眾趨之若鶩，每年報名爆滿。中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000公尺的高山用手工維修步道，雖然工作吃力，又要繳交活動費，但民眾趨之若鶩，每年報名爆滿。中央社記者盧太城台東攝　108年5月9日
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