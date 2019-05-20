台中苗栗交界暴雨 大甲電線掉落民宅圍牆倒

台中市20日降下大雷雨，大甲區中山路一段一處民宅外圍緊鄰大水溝的圍牆倒塌，大水順勢灌入民宅，造成3戶淹水，兩名民眾受困，消防局獲報派員前往，順利協助民眾脫困。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中今天下午大雷雨，大甲區中山路有電線掉落，兩名騎士疑遭電線打到觸電，就醫無礙；有民宅圍牆倒塌大水灌入，造成3戶淹水，消防人員協助民眾脫困，警方幫忙搬運家具。

台中、苗栗交界處中午開始下大雨，下午暴雨來襲，伴隨陣陣雷擊轟隆巨響，鄰近交界的大甲區中山路二段有電線掉落，兩名騎士疑似遭掉落電線碰觸到觸電。

消防局獲報立刻派員馳往現場救援，周姓男騎士現場無呼吸心跳，送往苗栗苑裡李綜合醫院救治；57歲余姓女騎士手部被電線打到，自行前往台中大甲光田醫院就醫。經搶救後，周男恢復呼吸血壓心跳，余女右手肘燒燙傷，治療後返家休養。

警方也正調查事故原因，電線掉落是否與雷擊有關，需進一步釐清。

警方又說，大甲區中山路一段一處民宅外圍緊鄰大水溝的圍牆倒塌，大水順勢灌入民宅，造成3戶淹水深及膝，兩名民眾受困。消防局獲報立刻派員前往，順利協助民眾脫困，警方也協助居民搬運家具，一名住戶搬運時左手腕不慎遭玻璃割傷，送醫救治，無生命危險。（編輯：翁翠萍）1080520

台中市20日下起大雨，大甲區中山路上有電線掉落，有民眾疑因觸碰電線，倒地無呼吸心跳，緊急送醫救治。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月20日