交大竹北校區落腳台知園區 研發AI技術發展

新竹縣長楊文科（左3）1日表示，今年預計辦理區段徵收的「台灣知識經濟旗艦園區」，整體園區範圍包含產業專用區、交大竹北校區以及國際示範村，未來將推動研發設計、數位內容、綠能科技研發，並結合新竹生物醫學園區，帶動台灣知識經濟產業發展。中央社記者郭宣彣攝 108年11月1日

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣政府與交通大學今天共同發表台知園區規劃方向，縣長楊文科表示，各界所關心交大竹北校區的區位，將落腳在新竹AI智慧園區及高鐵生醫園區旁，成為AI技術發展與室外實驗場域。

楊文科表示，今年預計辦理區段徵收的「台灣知識經濟旗艦園區」，整體園區的範圍包含產業專用區、交大竹北校區以及國際示範村，未來將推動研發設計、數位內容、綠能科技研發，並結合新竹生物醫學園區，帶動台灣知識經濟產業發展。

交大代理校長陳信宏表示，未來，交大竹北校區在台知的校地，將研究智慧交通、智慧路燈、飛行器、能源屋等，成為AI技術發展與室外實驗場域。

陳信宏說，交大是在地學校，不同於台大及台科大，交大將引進交大校友的力量建設，並協助周邊學校AI人才培育，有信心及能力能與縣府共同推動此計畫。

與會中，縣議員邱靖雅肯定縣府讓台知園區有具體進度。議員杜文中則建議，交大到六家完全中學範圍，應能結合社區校園化、營造萬坪森林公園。議員吳旭智提出，盼在交大協助下，讓科技提升農業、醫療、長照。

會中也提到，在台知園區徵收至今未告段落，對此，楊文科表示，截至目前為止，民眾陳情意見總計約600餘件，原447公頃範圍內尚有約250人仍持反對區段徵收態度。

楊文科說，縣府後續將針對不同意徵收的民眾，透過一對一訪談，了解實際問題尋求解決方案。如土地所有權人已無反對區段徵收意見，則將納入區段徵收範圍。（編輯：張銘坤）1081101