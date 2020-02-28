宜蘭紀念二二八 活動主題定調曙光盼掃陰霾

二二八事件屆滿73週年，宜蘭縣的追思紀念活動28日在宜蘭運動公園二二八紀念園區舉行，許多民眾前往獻花，向當年受難者致意。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年2月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜縣府今天舉辦「宜蘭縣2020年二二八追思紀念活動」，縣長林姿妙說，活動以「曙光」為主題盼掃除陰霾，受難家屬當時頓失親人，她感同身受，希望活動帶來和平、友善與原諒。

「宜蘭縣2020年二二八追思紀念活動」上午在宜蘭運動公園的二二八紀念物舉辦，宜蘭縣政府邀請受難者家屬、宜蘭縣各界代表，共同為受難者追思哀悼。

林姿妙致詞時指出，今年紀念活動以「曙光」為主題，希望以光明的詮釋照亮過去陰霾，引領後輩們不忘先人們為這塊土地的奮鬥歷史。此外，對於受難家屬當時頓失親人，她感同身受，希望活動帶來和平、友善及原諒。

宜蘭縣二二八受難者關懷協會理事長張文義致詞時表示，在二二八事件中，故總統蔣介石應負最大責任。

張文義指出，如今在轉型正義的原則下，例如位在蘇澳鎮公所前的蔣介石銅像，或是其它公共場所的蔣介石銅像都須拆除，唯有如此才能實踐公平正義；若不拆除將是宜蘭民主聖地的汙點，也會是社會追求公平正義的遺憾。

蘇澳鎮長李明哲下午向中央社記者指出，鎮公所前的蔣介石銅像是否拆除，長期以來各界就有不同觀點。此事應在和平討論之下，待凝聚社會共識後，再來決定銅像去留。（編輯：戴光育）1090228